A falta de tan solo unas horas para que finalice el mercado de fichajes en Costa Rica, el Deportivo Saprissa confirmó el último movimiento en este comienzo de temporada 25-26 en el que buscará la estrella número 41, después de lo que pasó finalmente con la posible llegada de Jozy Altidore.

A través de sus canales oficiales, el equipo morado hizo oficial la salida de Ryan Bolaños, futbolista que continuará su carrera en un rival directo de la Liga Promérica. Se irá al Sporting FC de Minor Díaz que marcha en la última posición junto a Guadalupe en este Apertura 2025.

ver también Jozy Altidore a Saprissa: la sentencia de último momento sobre el fichaje que todos estaban esperando en Tibás

La despedida que le hizo Saprissa a Ryan Bolaños

En su sitio web, Saprissa reveló las palabras de despedida de Erick Lonnis al lateral izquierdo: “Reconocemos a Ryan como un jugador talentoso y que puede desarrollarse como un jugador de élite. Esperamos que en su nueva casa pueda alcanzar sus objetivos deportivos“.

Publicidad

Publicidad

Ryan Bolaños deja Saprissa tras casi cuatro años en el plantel.

Además, le dedicaron unas oraciones para describir sus virtudes: “Bolaños es un jugador potente, rápido y con buen salto, por lo que la institución espera que todas sus fortalezas físicas y técnicas le ayuden a desarrollarse en este nuevo reto profesional“.

Publicidad

A pesar del mensaje que le dejó el Monstruo en su salida, Bolaños se marcha como uno de los más cuestionados por la afición saprissista. En el actual campeonato nacional, ya no era tenido en cuenta por Vladimir Quesada ni tampoco lo estuvo con Paulo Wanchope.

Publicidad

ver también “Vimos lo que tiene”: Vladimir Quesada habló de la lesión de Kenay Myrie ante Herediano y asustó a todos en Saprissa

Los números de Ryan Bolaños en Deportivo Saprissa

Desde su debut en enero de 2022, Bolaños disputó un total de 107 partidos con la camiseta morada. Logró marcar tres goles y aportó tres asistencias. Además, ganó cuatro campeonatos nacionales y una Supercopa de Costa Rica.