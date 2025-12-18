Luis Paradela no seguirá su carrera en Rumania, ya que el Universidad Craiova tomó la decisión de no hacer uso de la opción de compra que pactó con el Deportivo Saprissa. Por este motivo, el cubano jugará en un nuevo equipo el próximo año.

Como el préstamo con el equipo rumano vence este mes de diciembre, Paradela debe regresar a Tibás en enero. El extremo izquierdo tiene contrato vigente con Saprissa hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, su vuelta no está asegurada según la última información.

Los morados se ilusionaron tras conocer que el Craiova no compraría al ofensivo cubano. No obstante, el periodista Kevin Jiménez confirma que hay incertidumbre sobre la continuidad de Paradela en la Liga Promérica en 2026.

¿Por qué Luis Paradela podría no volver a Saprissa?

“Hay que ver si Saprissa lo acepta, el salario de Paradela es alto, por lo que no será sencillo un regreso“, comunicó el periodista sobre la situación del delantero cubano con el conjunto tibaseño.

Ante la preocupante situación económica de Saprissa, el nacido en Calimete podría buscar alternativas para marcharse en calidad de cedido. De no haber ninguna opción, deberá aceptar las pretensiones del Monstruo, ya que le quedan tres años más de vínculo.

Uno de los puntos que perjudica a Paradela con recibir una oferta es el poco tiempo que jugó en 2025. Debido a una rotura de ligamento cruzado, se ausentó gran parte de la temporada. Apenas sumó 125′ en tres partidos a lo largo de todo el año.

