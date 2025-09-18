No era solo jugar en Saprissa: revelan la verdad detrás del interés de Jozy Altidore por llegar a Tibás

El nombre de Jozy Altidore, delantero estadounidense de amplia trayectoria internacional, sonó fuerte en las últimas horas en Costa Rica. La noticia de que el atacante se había ofrecido para vestir la camiseta del Deportivo Saprissa sorprendió a propios y extraños, sobre todo porque el futbolista no veía acción desde 2023.

Sin embargo, la historia tenía un trasfondo mucho más grande que simplemente regresar a las canchas. Los directivos del Morado sentenciaron el arribo de Altimore y se terminó conociendo que había detrás del interés del norteamericano de juar en el conjunto de Tibás.

¿Por qué Jozy Altidore quería jugar en Saprissa?

Según reveló el periodista Josué Quesada, la intención de Altidore iba más allá del terreno de juego. El delantero, que además de su carrera deportiva ha desarrollado una faceta sólida como empresario, estaba analizando seriamente convertirse en accionista del club tibaseño. Su idea era clara: invertir en Saprissa y, al mismo tiempo, volver al fútbol defendiendo los colores morados.

Publicidad

Publicidad

La propuesta, no obstante, no pasó del análisis. En el cuadro saprissista consideraron que la falta de ritmo competitivo del atacante, inactivo desde hace más de un año, era un factor determinante para descartar su incorporación deportiva. Ante esta negativa, Altidore optó por no presentar ninguna oferta formal de inversión.

Publicidad

De esta forma, la historia de Jozy Altidore y Saprissa quedó en un intento que nunca llegó a concretarse. No se trataba únicamente de jugar en Tibás: el estadounidense veía en el club una oportunidad para combinar su pasión por el fútbol con su faceta empresarial.

Publicidad

ver también “Jugador de élite”: Erick Lonnis confirma el último movimiento de Saprissa en el cierre del mercado de fichajes

Al no encontrar eco en su deseo de volver al campo como jugador, prefirió dar marcha atrás en ambos frentes.