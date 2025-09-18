Primero se cae Jozy Altidore y ahora esto: filtran el otro revés que sufrió Saprissa en el cierre del mercado de fichajes

El cierre del mercado de fichajes dejó más sombras que certezas en el Deportivo Saprissa. Tras caerse la llegada de Jozy Altidore, ahora salió a la luz otro revés que complica aún más el panorama de los morados.

Recordemos que Vladimir Quesada hace tan solo unos días le había dejado claro a la directiva del club que si bien está conforme con el grupo que tiene, siempre habría espacio para más, que otras incorporaciones estarían bien vistas. Sin embargo, la realidad ha tocado la puerta.

¿Cuál es el otro revés que sufrió Saprissa en el mercado de fichajes?

Con el mercado de pases cerrando hoy, el Deportivo Saprissa no realizará más contrataciones. El club buscó reforzarse con un delantero, pero las negociaciones no prosperaron debido a las altas pretensiones salariales y la falta de presupuesto.

Así, los morados quedan sin incorporaciones de última hora y con la certeza de que deberán afrontar el resto del torneo con la actual plantilla.

Vladimir Quesada

“Una fuente de Saprissa le confirmó a La Nación que el club no hará más contrataciones. Ni Altidore, ni nadie más. El club intentó buscar un delantero, pero no pudo llegar a buen puerto“, aseguraron desde La Nación

“La principal traba que enfrenta la institución es la falta de presupuesto. Incluso, este medio conoció que Saprissa tocó puertas en varios clubes de Centroamérica y quiso negociar con un jugador que posee contrato, pero su salario era muy elevado para que los tibaseños pudieran asumirlo“, concluyó.

Saprissa deberá confiar en lo que tiene

El panorama confirma que Saprissa tendrá que apostar plenamente por la plantilla actual para afrontar el campeonato.

La falta de refuerzos refleja las limitaciones económicas del club y obliga a confiar en el trabajo del cuerpo técnico y en el rendimiento de los jugadores disponibles, quienes cargarán con la responsabilidad de mantener al equipo competitivo.

