Vuelve a Saprissa: se confirma el regreso de un ídolo morado a Tibás en el momento más delicado

Deportivo Saprissa no está pasando por un buen presente. Antes de que se frene la competencia por la fecha FIFA, los dirigidos por Vladimir Quesada sufrieron los dos peores golpes en el inicio de la temporada 2025-2026.

Quedaron eliminados de la Copa Centroamericana en la fase de grupos, tras empatar como local ante Motagua, y cayeron en el clásico ante la Liga Deportiva Alajuelense también en la Cueva. Desde entonces, el técnico morado realizó varios movimientos en el primer equipo que llamaron la atención entre los aficionados.

Saprissa concreta la vuelta de Roy Myers: qué rol ocupará en el club

En este sentido de tomar decisiones, Saprissa determinó el regreso de un ídolo como lo es Roy Myers. Apelando a gente que conoce el club hace muchos años, el experimentado entrenador volverá a dirigir después de su paso por el equipo femenino en el último año.

La información de Tercer Tiempo en X.

Según la información que reveló la cuenta de Tercer Tiempo Morado en X, Myers se hará cargo del U21. En el mes de julio, Saprissa había finalizado el contrato de Gabriel Villalobos. Desde entonces, no designaron a ningún entrenador para que lo reemplace hasta el arribo del ídolo morado.

De acuerdo a lo que manifestó anteriormente la cuenta mencionada, al U21 “todos los días los entrena alguien diferente“. Por eso, el que se hizo cargo en las últimas semanas fue Marco Herrera, quien compartió dirección técnica con Myers años atrás y podrían formar una dupla ahora con su llegada.

A la espera de una confirmación oficial, Saprissa tomó esta decisión después de una dura derrota que tuvo el U21 en el clásico contra Alajuelense por 3-0. Además, con Vladimir Quesada en el primer equipo, ahora el conjunto de Liga Menor tendrá la vuelta de jugadores que ya entrenaban con el plantel profesional.