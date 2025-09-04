El regreso de un campeón: Saprissa confirma la noticia que Vladimir Quesada estaba necesitando y así lo anunciaron

El Deportivo Saprissa atraviesa semanas complicadas en lo deportivo y en lo anímico. La eliminación de la Copa Centroamericana, sumada a la derrota en el clásico frente a Alajuelense, dejaron en entredicho al equipo de Vladimir Quesada, cuestionado por su manejo del plantel y por la falta de resultados.

En medio de este panorama, los morados recibieron una noticia alentadora que podría darle un giro al rumbo del torneo. Se trata del regreso de un jugador que ya sabe lo que es salir campeón vistiendo la camiseta de los morados.

¿Cuál es el regreso que tendrá Saprissa?

Este martes, el club tibaseño sorprendió a su afición con un video en sus redes sociales mostrando a Warren Madrigal entrenando con intensidad. La publicación fue celebrada por los seguidores, que ven en el regreso del joven atacante una luz de esperanza en un momento donde la contundencia ofensiva ha sido una de las principales falencias.

Publicidad

Publicidad

Madrigal se encuentra en la etapa final de recuperación tras la lesión que sufrió jugando con la Selección de Costa Rica. El futbolista había quedado al margen de la competencia durante varias semanas, lo que representó un duro golpe para el equipo de Quesada, que perdió a una de sus principales promesas en ataque justo cuando más necesitaba variantes.

Tweet placeholder

Publicidad

El regreso del delantero no solo significa un refuerzo en lo futbolístico, sino también un impulso anímico para un Saprissa que requiere oxígeno después de los tropiezos recientes. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para asociarse en el último tercio de la cancha lo convierten en una pieza clave para intentar levantar al club en este Apertura 2025.

Publicidad

ver también Otro golpe a Saprissa en medio de la crisis: Unafut toma una drástica medida y le marca la diferencia con Alajuelense

La expectativa ahora está puesta en cuándo podrá volver a jugar oficialmente. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su retorno, el hecho de verlo entrenar con normalidad es una señal clara de que su regreso está cada vez más cerca.

Publicidad

Con Madrigal de vuelta, Quesada suma una carta importante que podría marcar diferencia en la lucha por enderezar el rumbo del Saprissa y recuperar la confianza de una afición que exige resultados inmediatos.