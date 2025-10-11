Es tendencia:
Lejos de Costa Rica: Fernán Faerron confirma la noticia que cambia su futuro tras la salida de Herediano

Después de romper su contrato con Herediano, Fernán Faerron se prepara para firmar con un nuevo equipo lejos de Costa Rica.

Por Juan Fittipaldi

El defensor central se iría de Costa Rica.
El defensor central se iría de Costa Rica.

El futuro de Fernán Faerron está por definirse después de lo que fue su conflictiva salida del Club Sport Herediano. El defensor central finalizó el contrato con el Team por decisión propia y todavía continúa sin equipo tras quedar como agente libre.

Ni bien se dio a conocer la noticia que lo desvinculó de Herediano, hubo algunos rumores que lo acercaron a la Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa. Sin embargo, ninguno avanzó por la ficha del zaguero y todo quedó en la nada.

Ahora, mientras espera por recuperarse por completo de la fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, Faerron comunicó dónde estará su futuro en los próximos meses.

"Bienvenido": Fernán Faerron recibe el anuncio que cambia su futuro tras frustrarse su llegada a Turquía

“Bienvenido”: Fernán Faerron recibe el anuncio que cambia su futuro tras frustrarse su llegada a Turquía

Fernán Faerron se aleja de Costa Rica y quiere continuar su carrera en el exterior

En una entrevista con el periodista Maynor Solano, el ex Herediano aseguró que tiene grandes posibilidades de seguir su carrera lejos de Costa Rica. “Estamos viendo opciones en el exterior que es lo más importante y lo que esperamos que se dé“, confirmó.

Además, dejó entrever que podría sumarse a un equipo antes de tiempo para superar el famoso proceso de adaptación: “Con mi representante estamos viendo de tener una incorporación temprana a finales de este mes o principios de noviembre para pasar ese período de aceptación“.

El equipo que lo contrate tendrá que darle tiempo a Fernán Faerron, ya que no juega un partido desde el pasado 24 de julio. Aquel día, se lesionó a los 15′ y sufrió la fractura mencionada anteriormente. Ya son cerca de tres meses sin pisar un campo de juego.

