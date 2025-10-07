Fuera de Alajuelense: la Liga toma una decisión con Creichel Pérez que impacta en su futuro tras el escándalo

Creichel Pérez además de recibir una multa económica por parte de la Liga Deportiva Alajuelense, tiene una nueva notificación sobre la mesa que impacta directamente en su futuro.

Recordemos que además de la multa económica, los jugadores implicados en el escándalo reciente estuvieron separados del plantel, Sin embargo, Creichel Pérez no estuvo junto al equipo rojinegro, ya que se encuentra concentrado con la Selección Nacional.

ver también Alajuelense no tuvo piedad: se filtra la dura sanción y el castigo inesperado a los jugadores del escándalo

¿Cuál es la decisión que tomó Alajuelense con Creichel Pérez que impacta en su futuro?

Ferlin Fuentes reveló que Alajuelense ya tendría prácticamente acordada la venta de Creichel Pérez para el próximo año, en una operación que estaría muy avanzada.

Publicidad

Publicidad

Según explicó, el monto rondaría entre 800.000 y un millón de dólares, una cifra que volvería a representar una importante inyección económica para el club rojinegro.

Creichel Pérez con Alajuelense

Publicidad

Esta situación, según el periodista, también habría influido en la decisión interna de no aplicar un castigo severo al jugador, dado el peso que tiene su futuro traspaso en los intereses financieros de la institución.

Publicidad

“Prácticamente La Liga lo tiene vendido para el siguiente año, las cosas están muy adelantadas. Posiblemente si no se va en 1 millón de dólares serían 800.000 mil dólares que Alajuelense va a recibir una vez más por una venta de jugador y eso pesa en la decisión de no haber castigado fuerte a Creichel Pérez“, afirmó el periodista Ferlín Fuentes para el Teléfono Rojo.

Publicidad

Creichel Pérez, otra joya de Alajuelense cerca de dar el salto al exterior

De concretarse la transferencia, Creichel Pérez se sumaría a la lista de jóvenes formados en Alajuelense que dan el salto al exterior, reflejando el buen trabajo del club en materia de exportación de talento. Además, la operación permitiría a la institución reforzar sus finanzas y continuar apostando por su proyecto deportivo.

Publicidad