El Salvador recibe desde España las pruebas que confirman el error del VAR ante Panamá que puede dejarlo fuera del Mundial 2026: “Murillo está por delante”

La Selecta se vio perjudicada por un error del VAR, y ahora tiene las pruebas en su favor.

El Salvador se lamenta: las pruebas muestran el error del VAR que benefició a Panamá.
© rrssEl Salvador se lamenta: las pruebas muestran el error del VAR que benefició a Panamá.

El Salvador cayó ante Panamá por 1-0 en un partido cargado de polémicas que terminaron por tener injerencia en el resultado. Ahora llegaron las pruebas que confirman el error del VAR que podría dejarlos afuera de la Copa del Mundo.

Surinam lidera el Grupo C de Concacaf, seguido por La Canalera. Por su parte, La Selecta ocupa el tercer puesto mientras que Guatemala le da cierre al cuarteto. El hecho no está consumado, debido a que todavía quedan tres jornadas a disputar.

Las imágenes presentadas recientemente confirman que existió fuera de juego en una jugada protagonizada por Michael Amir Murillo, determinante para todo el desarrollo del encuentro y para el mismo resultado. El escándalo crece aún más.

Murillo en fuera de juego: la jugada que benefició a Panamá en perjuicio de La Selecta

Según las imágenes registradas por las propias cámaras de televisión, después de que el sitio Archivo VAR haga un minucioso trazado de líneas sobre las mismas, el futbolista Michael Amir Murillo estaba fuera de juego durante la jugada del gol.

La línea corporal de Murillo se encuentra centímetros por delante de la marca del defensor salvadoreño que lo seguía. En cuanto recibió la pelota, el multifacético jugador del Olympique Marsella le dio el pase a José Fajardo para que convierta.

El Salvador cayó ante Panamá con ese tanto de Fajardo, el desempeño del juez principal Drew Discher fue sumamente criticado y la actuación del equipo de video arbitraje aún más. La Selecta está con un pie fuera de la Copa del Mundo.

