“Costa Rica y Honduras lloran”: desde Panamá calientan las Eliminatorias con un mensaje que golpea tras ganarle a El Salvador

Una figura panameña se encargó de tirar munición gruesa para todos lados.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El mensaje de Panamá para Honduras y Costa Rica tras ganarle a El Salvador.
El mensaje de Panamá para Honduras y Costa Rica tras ganarle a El Salvador.

Panamá se impuso a El Salvador por la mínima y entre polémicas, para lo que fue un paso sumamente importante en las Eliminatorias al Mundial 2026. Se quebró la Maldición del Cuscatlán. Los reclamos para los árbitros no se hicieron esperar.

Surinam lidera el Grupo C de Concacaf, seguido por La Canalera. Mientras tanto, La Selecta ocupa el tercer puesto y Guatemala le da cierre al cuarteto. Todavía le quedan tres piezas a este baile, que comienza a dar definiciones muy de a poco.

El Salvador en vilo: filtran la polémica imagen que podía haber cambiado el resultado ante Panamá

El Salvador en vilo: filtran la polémica imagen que podía haber cambiado el resultado ante Panamá

En medio del escándalo, fue el periodista José Miguel Domínguez Flores quien le envió un duro mensaje a ticos y catrachos desde sus redes sociales. Todo eso, en pleno goce del cuestionado triunfo sacado por Thomas Christiansen y su plantel.

“Costa Rica y Honduras, lamentablemente, lloran porque Panamá ganó en el mítico Cuscatlán. No me cuenten sus problemas…”, sentenció Chepebomba a través de su cuenta oficial de X, la plataforma anteriormente llamada Twitter.

Panamá hace estallar al Bolillo Gómez: polémica derrota de El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán

El partido entre Panamá y El Salvador quedó en el ojo de una gran tormenta por el desempeño que tuvo el canadiense Drew Fischer. Este árbitro acudió al VAR para darle curso a la mayoría de sus fallos finales. Aún así, no fueron correctos.

Durante el primer tiempo, anuló un penal cobrado en favor de los dirigidos por Thomas Christiansen. También, a instancias del video arbitraje, invalidó un gol de El Salvador por una supuesta infracción que hizo estallar a Hernán Darío Gómez.

“Vi el video del gol que nos hacen. Lo puede anular o lo puede apagar como el gol que hacemos. Son cosas que no sé por qué nos las pitan. El partido fue de mucho choque y roce, pero no entiendo algunas decisiones arbitrales. Las amarillas fueron para nosotros y para ellos no“, sentenció Bolillo durante la conferencia de prensa.

