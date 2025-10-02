Lo que nadie en Saprissa quería escuchar: desde Tibás le ponen una freno a la ilusión de los morados

El Deportivo Saprissa ha vivido semanas llenas de ilusión con la recuperación del delantero panameño Newton Williams, quien se lesionó en julio pasado en un partido de la Copa Centroamericana frente a Cartaginés. Aquella noche, el atacante marcó un gol antes de salir del campo y desde entonces la afición espera ansiosa su regreso.

En redes sociales y entre la prensa se especulaba que el panameño podría volver antes de lo previsto, generando un aire de optimismo en la afición morada. Sin embargo, desde Tibás llegó un mensaje contundente que obliga a bajar las expectativas.

En entrevista con Extra Deportes, el médico del club, Esteban Campos, explicó que aunque Williams muestra una evolución positiva, aún está lejos de volver a competir.

¿Qué dijo el médico de Saprissa sobre el posible regreso de Newton Williams?

“Newton va recuperándose en excelente forma, es un muchacho muy comprometido. Nos tiene muy satisfechos. Pero, definitivamente, aún falta bastante para que regrese a la competencia”, señaló Campos.

El diagnóstico oficial indica que el delantero necesitará aproximadamente seis meses más de recuperación. Eso significa que su regreso a las canchas no se daría hasta marzo o abril de 2026, dejando a Saprissa sin uno de sus hombres de área por lo que resta del Apertura y buena parte del próximo torneo.

Ante este panorama, no se descarta que la dirigencia morada busque un nuevo centrodelantero al finalizar el campeonato, con el fin de reforzar la ofensiva, algo que viene pidiendo Vladimir Quesada, y no cargar la presión sobre otros atacantes. Mientras tanto, la ilusión de ver a Newton Williams de vuelta antes de tiempo se enfría, y el club pide paciencia a la afición.