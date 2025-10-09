Guatemala vs. Surinam: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de Guatemala no tiene margen de error. Este viernes, le tocará visitar a Surinam por la tercera jornada de las Eliminatorias Concacaf con la obligación de ganar para salir del último puesto del Grupo A y mantener intactas sus chances de clasificar al Mundial 2026.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Surinam y Guatemala se enfrenarán el viernes 10 de octubre a las 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 de Panamá y 5:00 ET de Estados Unidos) en el Estadio Dr. Franklin Essed.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Guatemala vs. Surinam?

El encuentro de la Selección Nacional será transmitido en Guatemala en exclusiva por Tigo Sports (canal 6 / 706 HD y a través de la App).

¿Cómo llega Guatemala?

Los dirigidos por Luis Fernando Tena no tuvieron el arranque esperado en la tercera ronda de la clasificatoria mundialista. Primero, perdieron 1-0 en casa contra El Salvador y luego tomaron un poco de aire al rescatar un empate 1-1 frente a Panamá gracias al gol de Oscar Santis.

Para la visita a suelo surinamés, Tena no podrá contar con José Rosales por acumulación de tarjetas amarillas. El otro gran cambio que realizaría es la inclusión de Antonio “Chucho” López en el once inicial. También tiene chaces de jugar Rodrigo Saravia.

¿Cómo llega Surinam?

Después de igualar 0-0 con Honduras y quedarse a las puertas de dar un golpe histórico en San José, donde Costa Rica le arrancó un 3-3 in extremis, el combinado de Stanley Menzo nacionalizó a cinco nuevos futbolistas y sacó del retiro a un experimentado volante, Tjaronn Cherry, con la ambición de clasificar a su primera Copa del Mundo.

El historial completo de Guatemala vs. Surinam

Desde que se vieron las caras por primera el 8 de octubre de 1997, ambas selecciones protagonizaron tres enfrentamientos: Guatemala se impuso en dos de ellos y empató 1-1 con Surinam en el restante.