Vasco Aguirre impacta a Honduras y Costa Rica con lo que dice del Piojo Herrera; esto menciona del momento de Haití

Javier “Vasco” Aguirre siempre ha sido un personaje muy relacionado a Honduras y Costa Rica. El mexicano siempre que se enfrentó a ambas selecciones de Centroamérica dejó de que hablar y esta vez no fue la excepción.

En la previa del duelo amistoso que tendrá México ante Colombia, al DT le preguntaron por el empate 0-0 en el Clásico.

La pregunta sorprendió un tanto al entrenador porque la hizo un corresponsal de diario Diez. En concreto le preguntaron por Miguel Herrera y su planteamiento en San Pedro Sula.

Al Piojo le llovieron críticas por esto y asegura que tuvo fortuna de no perder contra Honduras, cosa que él si sufrió en el pasado reciente.

Para México, Honduras siempre ha sido un rival complicado. El Vasco también dejó palabras para Haití, el caballo negro del grupo C.

¿Qué dijo Vasco Aguirre de Costa Rica, Honduras y Haití?

“¿Empató ayer, verdad? Le apedrearon el rancho, eh. Con Miguel no he hablado, solo en la Copa Oro cuando empatamos. Está en un grupo complicado, Haití nos ha sorprendido a todos, tiene cinco puntos, eso no lo esperábamos”, comenzó diciendo.

También dentro de su respuesta argumentó que le gustaría que la Costa Rica del Piojo Herrera clasifique al Mundial de forma directa, por su amigo.

“El empate contra Nicaragua fue muy allá, ahora tiene los dos partidos en casa donde tiene chance de meterse al Mundial, cosa que me daría gusto por él (Piojo)”, manifestó.

El lunes todas las selecciones del grupo C se juegan cosas importantes en sus aspiraciones mundialistas. Costa Rica recibe a Nicaragua y Honduras va contra la sorprendente Haití.

