El entorno de Alberth Barahona confirma la mala noticia que Vladimir Quesada no esperaba para Saprissa en el final del torneo

El Deportivo Saprissa afronta semanas decisivas en el Apertura 2025 y no todas las noticias son alentadoras. A pocos días de que arranque la recta final del campeonato, uno de los jóvenes talentos más prometedores del club está en duda para afrontar los compromisos más exigentes.

Se trata de Alberth Barahona, volante de apenas 20 años que había comenzado a ganarse espacio en el primer equipo. El jugador regresó recientemente a los entrenamientos, luego de un episodio de salud que encendió las alarmas en Tibás: el pasado 20 de setiembre fue hospitalizado de emergencia en el Calderón Guardia por un malestar en el pecho.

Su padre, don Ismael Barahona, relató la difícil experiencia en declaraciones a La Teja. Confirmó que Alberth estuvo internado durante ocho días, un tiempo que generó gran preocupación en toda la familia. “Gracias a Dios está muy bien, está volviendo a entrenar, desde el martes anterior se reintegró a las prácticas y en este momento está haciendo trabajo diferenciado”, explicó.

¿Cuál es la mala noticia con respecto a Barahona?

Aunque el susto quedó atrás y Barahona ya cuenta con el alta médica, la situación deportiva todavía es un desafío. El joven volante debe recuperar la condición física perdida tras su estadía en el hospital, lo que genera dudas sobre si podrá estar a plenitud en el cierre del campeonato.

Alberth Barahona tiene que ponerse a ritmo.

El entorno del futbolista también destacó el apoyo familiar en este proceso de recuperación. “La verdad fue un susto terrible, pero ya todo pasó, gracias a Dios. En este momento su mamá Carolina y su hermana Priscilla lo están acompañando y ayudándolo en su recuperación”, añadió su padre.

Para Saprissa, que se juega el liderato y apunta a llegar con todo al clásico ante Alajuelense y a la etapa decisiva del torneo, esta incertidumbre es un golpe inesperado. La “joya” morada está de vuelta, pero su verdadero regreso a la cancha podría tardar más de lo que esperaban en Tibás.