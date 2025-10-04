Fue bicampeón en Saprissa, Vladimir Quesada lo limpió y ahora sueña con regresar a Tibás: “Me encantaría”

Carlos Villegas es un jugador que lleva el ADN del Deportivo Saprissa. Formado en la cantera del Monstruo, el extremo herediano ha tenido varios ciclos en el conjunto de Tibás, acumulando 50 partidos, dos campeonatos nacionales (2018 y 2022) y una Supercopa de Costa Rica.

En mayo de 2024, cuando Vladimir Quesada dirigía al equipo que logró el tetracampeonato, Saprissa lo dejó en condición de agente libre tras un préstamo al Municipal Grecia. Con solo 25 años, Villegas recaló en el Inter San Carlos de la Liga de Ascenso, donde rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores de la segunda categoría.

En el Torneo Clausura 2025, anotó 20 goles para los dirigidos por Douglas Sequeira, mientras que esta temporada lleva 2 tantos tras superar un desgarro lo mantuvo alejado de las canchas durante algunas semanas.

Carlos Villegas apunta al ascenso

En una entrevista con La Teja, Villegas se mostró agradecido con San Carlos por abrirle las puertas en un momento complicado, aunque no ocultó su deseo de regresar al club de sus amores.

Carlos Villegas es una de las figuras del Inter San Carlos (Prensa Inter San Carlos).

“Me siento muy bien, muy agradecido porque futbolísticamente me devolvieron la confianza, es el tercer torneo que juego con ellos, el torneo anterior hice 20 goles, una cantidad bastante importante… El campeonato pasado nos quedamos en el camino y no pudimos jugar la final para llegar a primera, pero vamos paso a paso, somos un grupo muy unido“, aseguró el herediano.

“Siempre fui morado. No me fue muy bien en Saprissa. Me tocó salir a préstamo y, lastimosamente, no pude volver. Pero si pudiera volver a Saprissa me encantaría, es el equipo más grande; ese es un objetivo a futuro“, reconoció el ex jugador de Limón, Santos de Guápiles y Municipal Grecia.

“Pero para nadie es un secreto: si le va mal un partido, el otro lo jugará otra persona. Tuve mala suerte, no jugaba y estaba más pronto a salir que a quedarme y eso fue lo que pasó. Con los compañeros me llevé bien, nunca tuve problemas. Pero me quedó esa espinita: pude haber dado más, hecho más, estar más tiempo“, añadió el atacante.

Ahora, el principal objetivo de Carlos Villegas es llevar al Inter San Carlos a la máxima categoría del fútbol nacional. Si mantiene el nivel que ha demostrado la pasada temporada, esto parece una posibilidad concreta. Una vez alcanzado ese objetivo, podrá volver a soñar con que Tibás vuelva a abrirle las puertas y darle la oportunidad de cerrar su historia en el club que lo formó.

