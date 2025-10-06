Alajuelense no tuvo piedad: se filtra la dura sanción y el castigo inesperado a los jugadores del escándalo

La Liga Deportiva Alajuelense decidió poner mano dura. Luego del escándalo que sacudió al camerino manudo la semana pasada, el club ya tomó medidas firmes contra los futbolistas involucrados, enviando un mensaje claro: la disciplina está por encima de todo.

Este lunes, el plantel volvió a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares y lo hizo con John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, quienes fueron reincorporados a los trabajos después de cumplir con la sanción impuesta por la directiva y el cuerpo técnico de Óscar Ramírez.

¿Cómo castigó Alajuelense a estos jugadores?

Según informó La Teja, los tres jugadores estuvieron separados del primer equipo durante toda la semana pasada y, además, fueron multados económicamente por el acto de indisciplina que protagonizaron, el cual habría ocurrido durante una salida nocturna en San José.

Pero eso no fue todo: antes de volver a entrenar, los futbolistas debieron ofrecer disculpas públicas a sus compañeros dentro del camerino, en una muestra de arrepentimiento que fue exigida por el propio cuerpo técnico. Además, recibieron un ultimátum contundente: otro episodio similar y quedarán fuera del club.

Machillo Ramírez los advirtió de que es la última vez que hacen algo así. (Foto: LDA)

A nivel interno, incluso se llegó a valorar la continuidad de los jugadores, lo que refleja la gravedad con la que la dirigencia tomó el incidente. Por su parte, Creichel Pérez, quien no viajó a Honduras por estar concentrado con la Selección Nacional, también fue sancionado económicamente por su implicación en el mismo hecho.

La decisión de Alajuelense deja claro que, más allá del gran momento deportivo que vive el equipo, el orden y la disciplina son pilares innegociables. En la Liga no hubo piedad ni excepciones, y los jugadores involucrados ahora saben que la próxima indisciplina podría significar su adiós definitivo del club rojinegro.