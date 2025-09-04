Ganó once títulos con Saprissa, quiso volver al Morado y ahora tiene nuevo club en Costa Rica

El fútbol nacional vive semanas de movimientos inesperados en sus banquillos. Tras la salida de Paté Centeno del Municipal Desamparados ACF, el club que compite en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) en la categoría Segunda B, se vio obligado a reaccionar de inmediato para no perder el rumbo en el proyecto deportivo.

Centeno, quien ahora asumió en AD San Carlos tras haber sonado en Saprissa, dejó un vacío importante en el equipo desamparadeño. La dirigencia, consciente de la necesidad de mantener continuidad en el proceso, optó por darle la oportunidad a alguien que conoce la casa y que, además, es un histórico del fútbol costarricense.

¿Cuál es el ex Saprissa que tiene nuevo club en Costa Rica?

Se trata de Alonso Solís, exfutbolista que marcó época con el Deportivo Saprissa, donde conquistó once títulos nacionales y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición morada.

Solís ya había tenido un paso como entrenador en el Municipal Garabito y trabajó recientemente como asistente del propio Centeno, por lo que llega con experiencia para afrontar este nuevo desafío.

Alonso Solis fue presentado en su nuevo club. (Foto: Municipal Desamparados)

El nombramiento de Solís no solo significa un golpe de ilusión para el Municipal Desamparados ACF, sino que también revive los recuerdos de una figura que, en su momento, manifestó su deseo de volver al Saprissa en algún rol deportivo. Aunque esa oportunidad no se concretó en Tibás, el “Mariachi” ahora tiene un nuevo escenario para demostrar sus credenciales como director técnico.

Con su estilo y carisma, Solís intentará trasladar la mística que lo acompañó en su etapa de jugador al banquillo, en una liga que busca seguir creciendo y donde cada nombre con peso histórico aporta un valor adicional.