Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Nuestro sueño”: Honduras confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin Mundial a Haití

A pesar del empate ante Costa Rica, toda Honduras se alista para recibir uno de los partidos más importantes de la Eliminatoria.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras ya sabe lo que se espera ante Haití.
La selección de Honduras ya sabe lo que se espera ante Haití.

A dos días para que Honduras se enfrente a Haití por la jornada 4 de las Eliminatorias de Concacaf, la Federación de Fútbol ha dado una gran notificación.

El encuentro se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa que vivirá otro llenazo como el del Morazán ante Costa Rica. La FFH dio a conocer que ya solo quedan 60 boletos disponibles. Se prevee que en las otras localidades disponibles ya no hay entradas.

Este fue el culpable: Haití sufre su primer problema antes de jugarse todo contra Honduras en las Eliminatorias

ver también

Este fue el culpable: Haití sufre su primer problema antes de jugarse todo contra Honduras en las Eliminatorias

¿Cuántas personas verán el Honduras vs. Haití?

Se calcula que el estadio va a recibir alrededor de 28 mil personas, algo que puede variar, pero lo confirmado es que habrá un llenazo para la final contra Haití.

“¡La H te necesita en la grada! Solo quedan 60 boletos de Silla para el partido Honduras vs Haití. Corre por el tuyo antes de que se agoten.

Tweet placeholder

No te pierdas este partido que puede marcar el camino hacia nuestro sueño United 2026. Ven al estadio, vibra con nosotros y juntos defendamos nuestra casa”.

Publicidad

Para este partido los precios bajaron en algunas localidades, por lo que es importante que la afición llene el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la ‘final’ contra Haití en las Eliminatorias de Concacaf

ver también

Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la ‘final’ contra Haití en las Eliminatorias de Concacaf

Haití visitará a Honduras como líder de grupo (5 puntos) los mismo que la Bicolor, pero con mejor diferencia de goles. El partido es a las 6:00 de la noche.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Vasco Aguirre impacta a Honduras y Costa Rica con lo que dice del Piojo Herrera
Honduras

Vasco Aguirre impacta a Honduras y Costa Rica con lo que dice del Piojo Herrera

Toda Guatemala conmocionada por la revelación de Luis Fernando Tena sobre la interna del camerino: “Duele mucho”
Guatemala

Toda Guatemala conmocionada por la revelación de Luis Fernando Tena sobre la interna del camerino: “Duele mucho”

Este fue el culpable: el primer problema de Haití antes de jugarse todo contra Honduras
Honduras

Este fue el culpable: el primer problema de Haití antes de jugarse todo contra Honduras

El Salvador recibe desde España pruebas que confirman el error del VAR
El Salvador

El Salvador recibe desde España pruebas que confirman el error del VAR

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo