“Nuestro sueño”: Honduras confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin Mundial a Haití

A dos días para que Honduras se enfrente a Haití por la jornada 4 de las Eliminatorias de Concacaf, la Federación de Fútbol ha dado una gran notificación.

El encuentro se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa que vivirá otro llenazo como el del Morazán ante Costa Rica. La FFH dio a conocer que ya solo quedan 60 boletos disponibles. Se prevee que en las otras localidades disponibles ya no hay entradas.

¿Cuántas personas verán el Honduras vs. Haití?

Se calcula que el estadio va a recibir alrededor de 28 mil personas, algo que puede variar, pero lo confirmado es que habrá un llenazo para la final contra Haití.

“¡La H te necesita en la grada! Solo quedan 60 boletos de Silla para el partido Honduras vs Haití. Corre por el tuyo antes de que se agoten.

No te pierdas este partido que puede marcar el camino hacia nuestro sueño United 2026. Ven al estadio, vibra con nosotros y juntos defendamos nuestra casa”.

Para este partido los precios bajaron en algunas localidades, por lo que es importante que la afición llene el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Haití visitará a Honduras como líder de grupo (5 puntos) los mismo que la Bicolor, pero con mejor diferencia de goles. El partido es a las 6:00 de la noche.