Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Costa Rica

“Necesitamos un técnico ya”: explota la interna en la Selección de Costa Rica mientras se calientan las Eliminatorias al Mundial

Mientras las Eliminatorias están cada vez más cerca, desde Costa Rica exigen por un nuevo entrenador para La Sele.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En la federación exigen por un nuevo entrenador.
© FedefútbolEn la federación exigen por un nuevo entrenador.

Wilmer López, entrenador del equipo femenino de la Liga Deportiva Alajuelense, llamó la atención en Costa Rica por su último pedido. El DT manudo hizo referencia a que la Federación debe asignar un nuevo entrenador para el seleccionado femenino.

Días atrás, la Fedefútbol comunicó de manera oficial la salida del técnico español, Beni Rubido, a un mes de comenzar las Eliminatorias camino al Mundial 2027. El entrenador se marchó ante una propuesta que recibió del extranjero y dejó al equipo en un momento inesperado.

Ante la incertidumbre de quién asumirá el lugar de Rubido, Wilmer López declaró la necesidad de designar a un nuevo director técnico. En una entrevista con La Teja, aseguró que “Costa Rica necesita un técnico ya que esté fijo y le den todas las facilidades para trabajar“.

Líder en Concacaf: el futbolista de Costa Rica que está primero en un particular ranking

ver también

Líder en Concacaf: el futbolista de Costa Rica que está primero en un particular ranking

Ya viene el Centroamericano, estamos a mes y algo de empezar la eliminatoria para un mundial mayor y no hay que perder tiempo”, agregó Wilmer López, quien está preocupado porque la Selección de Costa Rica iniciará su camino al Mundial 2027 en noviembre. Al día de hoy, no tiene un entrenador principal.

Wilmer López en Alajuelense.

Wilmer López en Alajuelense.

Al ser consultado sobre si le gustaría asumir en reemplazo de Rubido, confesó: “Hay cosas en las que uno no puede mentir, quien diga que no le gustaría ser técnico de una selección miente, a cualquiera le gustaría en cualquier categoría, más si sabés que hay un proceso para un mundial claro, pero habría que ver las condiciones que te den”.

Publicidad

¿Quién será la nueva entrenador de la Selección de Costa Rica femenina?

Según informó La Teja, Patricia Aguilar, quien fue asistente de Rubido en La Sele, podría tomar el control del equipo femenino. Conoce al seleccionado por ser asistente también de Amelia Valverde y ya tuvo experiencia como entrenadora del combinado Sub-20.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jugó 584 partidos y ganó 10 títulos la leyenda de LDA que hizo emocionar a Bryan Ruiz
Liga Deportiva Alajuelense

Jugó 584 partidos y ganó 10 títulos la leyenda de LDA que hizo emocionar a Bryan Ruiz

Elías Aguilar es el elegido por una leyenda de Alajuelense
Costa Rica

Elías Aguilar es el elegido por una leyenda de Alajuelense

Alajuelense no la vio venir: ídolo rojinegro queda en medio de una estafa contra el club
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense no la vio venir: ídolo rojinegro queda en medio de una estafa contra el club

El Salvador recibe desde España pruebas que confirman el error del VAR
El Salvador

El Salvador recibe desde España pruebas que confirman el error del VAR

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo