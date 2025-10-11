Wilmer López, entrenador del equipo femenino de la Liga Deportiva Alajuelense, llamó la atención en Costa Rica por su último pedido. El DT manudo hizo referencia a que la Federación debe asignar un nuevo entrenador para el seleccionado femenino.

Días atrás, la Fedefútbol comunicó de manera oficial la salida del técnico español, Beni Rubido, a un mes de comenzar las Eliminatorias camino al Mundial 2027. El entrenador se marchó ante una propuesta que recibió del extranjero y dejó al equipo en un momento inesperado.

Ante la incertidumbre de quién asumirá el lugar de Rubido, Wilmer López declaró la necesidad de designar a un nuevo director técnico. En una entrevista con La Teja, aseguró que “Costa Rica necesita un técnico ya que esté fijo y le den todas las facilidades para trabajar“.

“Ya viene el Centroamericano, estamos a mes y algo de empezar la eliminatoria para un mundial mayor y no hay que perder tiempo”, agregó Wilmer López, quien está preocupado porque la Selección de Costa Rica iniciará su camino al Mundial 2027 en noviembre. Al día de hoy, no tiene un entrenador principal.

Wilmer López en Alajuelense.

Al ser consultado sobre si le gustaría asumir en reemplazo de Rubido, confesó: “Hay cosas en las que uno no puede mentir, quien diga que no le gustaría ser técnico de una selección miente, a cualquiera le gustaría en cualquier categoría, más si sabés que hay un proceso para un mundial claro, pero habría que ver las condiciones que te den”.

¿Quién será la nueva entrenador de la Selección de Costa Rica femenina?

Según informó La Teja, Patricia Aguilar, quien fue asistente de Rubido en La Sele, podría tomar el control del equipo femenino. Conoce al seleccionado por ser asistente también de Amelia Valverde y ya tuvo experiencia como entrenadora del combinado Sub-20.