Llegó a Alajuelense como figura, pero Machillo Ramírez lo borró y ahora recibe el mensaje más duro: “Fue una gran mentira”

En julio de 2025, Liga Deportiva Alajuelense anunciaba oficialmente la contratación de un futbolista que, en ese momento, parecía uno de los grandes aciertos de la directiva presidida por Joseph Joseph: Elián Quesada.

El joven lateral izquierdo, nacido en Londres pero de sangre tica por parte de su madre, llegaba procedente de la cantera del Arsenal de Inglaterra, donde completó toda su formación como profesional e incluso llegó a entrenar con el primer equipo gunner bajo las órdenes de Mikel Arteta.

Óscar Ramírez no se dejó encandilar

Sin embargo, Óscar “Machillo” Ramírez dejó claro rápidamente que el anglo-costarricense no terminaba de convencerlo. Tras recibir apenas algunos minutos de juego en el campeonato nacional y la Copa Centroamericana, Quesada pasó a quedar por detrás de Ronald Matarrita y John Paul Ruiz en la consideración del técnico, quien llegó a señalar públicamente que todavía debía mejorar, especialmente en aspectos defensivos.

Elián Quesada no impresionó a Machillo Ramírez (Instagram).

En su momento, el escaso protagonismo del juvenil de 20 años fue mal recibido por parte de la afición manuda. En redes sociales circularon todo tipo de explicaciones para justificar sus reiteradas ausencias: desde supuestos problemas por la barrera idiomática hasta la versión de que Machillo no estaba dispuesto a utilizar a un refuerzo que no había llegado por pedido expreso suyo, a diferencia de lo ocurrido con J.P. Ruiz.

“El tiempo le dio la razón a Óscar Ramírez”

Ya en 2026, el paso del tiempo parece haber respaldado la postura del cuerpo técnico. Quesada acumula ocho partidos oficiales como jugador rojinegro, y lo que demostró en ellos ha estado muy lejos de cumplir las expectativas del liguismo.

Tras la eliminación en el Torneo de Copa frente a Municipal Liberia, donde el defensor fue titular en ambos encuentros, Óscar Araya, panelista del popular podcast Minuto 93, fue tajante sobre su rendimiento.

El tiempo le dio la razón al Macho (La Nación).

“Creo que lo de Elián Quesada con la Liga fue una gran mentira… me gustaría equivocarme, es joven, pero las cosas hay que decirlas como son. Creo que el tiempo le dio la razón a Óscar Ramírez. Mi pregunta no es cómo Elián Quesada juega en Alajuelense, es cómo jugó en el Arsenal, porque con ese nivel… no sabe ni perfilar para marcar y con la bola en los pies le está costando muchísimo. La verdad es que no le veo absolutamente nada”, sentenció, en un mensaje que generó amplio consenso entre los aficionados.

Lo cierto es que el juvenil, con contrato vigente en Alajuela hasta mediados de 2027, todavía tiene margen para revertir su imagen. Más allá de su paso por uno de los clubes más poderosos de Europa, Elián Quesada no deja de ser un futbolista de apenas 20 años, con tiempo de sobra para demostrar que aquella apuesta que ilusionó a Alajuela no será, finalmente, solo una promesa incumplida.