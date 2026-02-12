Es tendencia:
“Regresa”: Hernán Medford recibe una confirmación clave para que Saprissa vuelva a ser campeón

Hernán Medford recibe una noticia que puede ser fundamental para que el Deportivo Saprissa logre dejar atrás la sequía de títulos que arrastra desde 2024.

Por Geronimo Heller

Buenas noticias en Tibás.
La afición del Deportivo Saprissa lleva más de un año sin celebrar un título. La última vez que los morados levantaron un trofeo fue en mayo de 2024, cuando consiguieron la ansiada estrella número 31 tras imponerse a Liga Deportiva Alajuelense en la final del Torneo Clausura de aquel año.

Ahora, el equipo que dirige Hernán Medford dio un paso importante para cortar esa sequía al imponerse sobre AD Carmelita en los cuartos de final del Torneo de Copa.

Con un holgadísimo global de 10-2, el Monstruo despachó a su rival de la Liga de Ascenso y aseguró su lugar en semifinales, donde chocará con Municipal Liberia, el sorpresivo verdugo de Alajuelense.

La noticia que ilusiona a Hernán Medford

Con el reglamento del Torneo de Copa obligando a dar minutos a los juveniles, Medford sigue de cerca la actualidad de las figuras del Alto Rendimiento para preparar el cruce ante los Coyotes.

En ese contexto, el periodista Estefan Monge confirmó una novedad que puede ser clave: Brandon Matarrita, extremo derecho que es uno de los mejores jugadores de la Sub-21 tibaseña, estará disponible para las semifinales.

Brandon Matarrita se recuperó de una lesión (Estefan Monge).

Brandon Matarrita se recuperó de una lesión

Brandon Matarrita estaba lesionado, pero ya este próximo lunes regresa a los entrenamientos. Buscará ganarse un espacio en el primer equipo y ser tomado en cuenta en las semifinales del Torneo de Copa”, informó Monge a través de su cuenta de Facebook.

¿Quién es Brandon Matarrita?

A sus 20 años, el juvenil oriundo de Puntarenas es uno de los futbolistas con mayor proyección en la Sub-21 del Monstruo. Extremo veloz, con experiencia en selecciones juveniles de Costa Rica, ya suma dos partidos con el primer equipo de Saprissa y ocho defendiendo el uniforme de Santos de Guápiles, donde jugó cedido en 2023.

Su regreso puede convertirse en una incorporación importante para los planes de Medford en el Torneo de Copa y, si responde a la exigencia, también de cara a la recta definitoria del Torneo Clausura 2026.

