Vladimir Quesada ya lo sabe: confirman la noticia que perjudica a Saprissa a horas del partido contra Puntarenas

Luego de descansar el fin de semana, Deportivo Saprissa volverá a la acción en el campeonato nacional este miércoles enfrentando a Puntarenas FC por la séptima jornada. El encuentro iniciará a las 7 p.m. y se jugará a puertas cerradas en el Estadio “Lito” Pérez.

El cuadro tibaseño, que viene de días duros por la eliminación de la Copa Centroamericana y el clásico perdido contra Alajuelense, necesita volver al triunfo para asentarse en zona de clasificación: está cuarto en la tabla, con la misma cantidad de puntos que la Liga (10), pero mejor diferencia de gol.

En ese sentido, en las horas previas al encuentro que sostendrá con los porteños, salió a la luz una noticia que perjudica el armado del once de Vladimir Quesada.

Saprissa recibe una mala noticia antes del partido con Puntarenas

Según confirmó el periodista Milton Montenegro, de La Nación, el técnico de Saprissa no podrá contar con uno de los futbolistas más regulares de la plantilla en medio de este convulso arranque de temporada: Maurico Villalobos.

El volante de 26 años se había ganado a pulso la titularidad. Lleva 617 minutos en nueve partidos, contando ambos frentes, y un gol en el empate 2-2 contra Liberia. Pero la lesión que sufrió contra Motagua cortó su progresión, marginándolo del clásico nacional y del duelo de esta tarde.

Recordemos que el delantero panameño Gustavo Herrera tampoco será de la partida, ya que se encuentra trabajando con la Selección Sub-20 de Panamá en un campamento de preparación para el Mundial de la categoría.

Mauricio Villalobos, junto a sus compañeros, en los instantes previos al partido contra Motagua. (Foto: Saprissa)

Por dicha para Vladimir Quesada, recuperó a varias piezas importantes que se encontraban en la enfermería morada, como el extremo argentino Nicolás Delgadillo, David Guzmán, Deyver Vega y Óscar Duarte.

Resta ver a quiénes echará mano para tratar de estirar la mala racha de Puntarenas, que únicamente ganó en la segunda fecha (3-2 en casa de Herediano) y acumula, desde entonces, dos derrotas y tres empates.

