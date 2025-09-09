Mientras Saprissa ya se despidió de la Copa Centroamericana, Concacaf confirma el duro castigo que golpea a Vladimir Quesada

Esta temporada, el Deportivo Saprissa firmó uno de sus fracasos internacionales más estrepitosos en los últimos años al quedar eliminado de la Copa Centroamericana 2025 sin poder superar siquiera la fase de grupos.

Bajo la dirección de Vladimir Quesada, el equipo morado empató 0-0 en La Cueva frente a Motagua por la última jornada. El resultado no le alcanzó para superar ni a los hondureños ni a Cartaginés, equipos que finalmente aseguraron el boleto a los cuartos de final.

Concacaf golpea a Saprissa

Y la eliminación del certamen regional no fue la única mala noticia que llegó a Tibás. En la actualización de septiembre del ranking de clubes de Concacaf, Saprissa sufrió una caída estrepitosa de cinco posiciones: pasó del puesto 48 al 53 de la clasificación general.

Esta caída también desplazó al Monstruo en la tabla centroamericana, donde de ser el cuarto equipo del istmo pasó a ser el quinto, superado por el sorprendente Plaza Amador de Panamá.

Ahora, el dominio de Centroamérica corresponde al Olimpia de Honduras, que ocupa el puesto 39 con 1151 puntos, seguido por Alajuelense y Herediano. Plaza Amador se trepó al cuarto lugar, dejando a Saprissa relegado a una posición que refleja a la perfección su pobre presente.

A nivel global, el ranking sigue liderado por los gigantes mexicanos Cruz Azul y América, mientras que el Inter Miami de Leo Messi escaló hasta el tercer lugar, por encima de Toluca y Columbus Crew.

La deuda internacional se agranda

Bajo la gestión del Comité Técnico encabezado por Erick Lonnis, la meta era devolver a Saprissa a la primera línea internacional. Sin embargo, con este fracaso, la ventana se cierra hasta 2026, cuando el equipo de Vladimir Quesada pueda regresar a un torneo oficial de Concacaf.

Ahora, Saprissa debe enfocarse únicamente en el campeonato local y esperar durante largos meses para volver a competir por los puntos más allá de las fronteras de Costa Rica.

