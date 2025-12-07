Qué pasa si Cartaginés gana, empata o pierde contra Liberia en la última fecha del Apertura 2025

Cartaginés llega a la última con la clasificación a semifinales asegurada, pero todavía con margen para definir si termina tercero o cuarto en la fase regular del Apertura 2025. Del otro lado estará Municipal Liberia, que se juega el último cupo a la próxima instancia frente a los brumosos.

Mientras Alajuelense y Saprissa ya tienen asegurados los dos primeros lugares en ese orden, el choque en el “Fello” Meza define tanto la posición final de los dirigidos por Andrés Carevic como el destino de Liberia. Y, de rebote, las opciones de Herediano y Pérez Zeledón.

Qué pasa si Cartaginés le gana a Liberia

Con una victoria ante Liberia, Cartaginés refuerza su lugar en el podio y se asegura llegar con impulso a las semifinales, donde enfrentará a Saprissa. Pero también abre la puerta para que el ganador del duelo entre Herediano y Pérez Zeledón se meta en la pelea:

Si Herediano o Pérez Zeledón ganan, igualan en puntos a Liberia y el último cupo a semifinales se define por los criterios de desempate entre el triunfador y los pamperos.



Si Herediano y Pérez Zeledón empatan, Liberia, pese a la derrota, mantendrá su ventaja de puntos y se quedará con el cuarto lugar.

Qué pasa si Cartaginés empata con Liberia

Con el empate, Cartaginés confirma su boleto a semifinales como tercero en la tabla, que lo lleva a un mano a mano contra Saprissa por un lugar en la final. Para Liberia sería un punto de oro:

Aun si hay un ganador entre Herediano y Pérez Zeledón, el vencedor quedará por debajo de Liberia en puntos.

Si empatan en el Estadio Municipal Pérez Zeledón, la ventaja de los coyotes será todavía mayor.

Qué pasa si Cartaginés pierde contra Liberia

Si pierde, Cartaginés seguirá igualmente clasificado a semifinales, pero caerá al cuarto lugar por detrás de Liberia. En ese caso, el equipo de Andrés Carevic se medirá contra Alajuelense, el líder de la fase regular, en semifinales.

Para los pupilos de José Saturnino Cardozo, el triunfo es sinónimo de tranquilidad: con tres puntos más, se vuelven inalcanzable para Herediano y Pérez Zeledón. Y al quedar terceros enfrentarán a Saprissa en fase final.

¿A qué hora juega Cartaginés vs. Liberia por el Apertura 2025 de Costa Rica?

Cartaginés recibirá a Liberia hoy, domingo 7 de diciembre, desde las 4:00 p.m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. El encuentro será transmitido por el canal y las plataformas digitales de FUTV.