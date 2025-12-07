Qué pasa si Pérez Zeledón gana, empata o pierde ante Herediano en la última fecha del Apertura 2025

Pérez Zeledón llega a la última jornada del Torneo Apertura 2025 con la misma cantidad de puntos que Herediano y a tres unidades de un Municipal Liberia que, por ahora, ocupa el cuarto lugar del Apertura 2025. El duelo directo ante el Team de Jafet Soto es su última oportunidad de meterse en la pelea por las semifinales.

Sin embargo, los Guerreros del Sur tampoco dependen solo de sí mismos: lo que ocurra en el partido entre Cartaginés y Liberia será determinante para su futuro.

Qué pasa si Pérez Zeledón le gana a Herediano

En síntesis, Pérez Zeledón está obligado a ganar y a que Liberia pierda. Solo en ese combo se abre la puerta de las semifinales, siempre con el desempate como juez final.

Con un triunfo, Pérez Zeledón supera a Herediano y se mantiene como único perseguidor de Liberia.



y se mantiene como único perseguidor de Liberia. Para aspirar a semifinales, necesita que Libera caiga en su visita a Cartaginés.

Si Liberia pierde y Pérez Zeledón gana, quedan igualados en puntos y el último boleto se define mediante los criterios de desempate oficiales, siendo el primero de ellos la diferencia de gol .

Si Liberia empata o gana, aun con victoria sureña, Pérez Zeledón quedará eliminado, porque la diferencia de puntos seguirá siendo favorable al cuadro pampero.



ver también Qué pasa si Herediano gana, empata o pierde contra Pérez Zeledón en la última fecha del Apertura 2025

Qué pasa si Pérez Zeledón empata con Herediano

Con el empate, Pérez Zeledón solo suma un punto, por lo que no tiene chance de alcanzar a Liberia . Quedaría automáticamente eliminado, sin importar lo que ocurra entre Cartaginés y Liberia.



. Quedaría automáticamente eliminado, sin importar lo que ocurra entre Cartaginés y Liberia. Aun si los pamperos pierden en Cartago, el equipo de “Chuleta” Orozco quedará dos puntos por debajo y sin posibilidades de alcanzarlos.

Qué pasa si Pérez Zeledón pierde ante Herediano

En este escenario, Pérez Zeledón queda sin opciones de semifinales y su cierre lo verá en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Una derrota deja a Pérez Zeledón por detrás de Herediano en la tabla y todavía lejos de Liberia.



Matemáticamente, ya no habría forma de igualar a los pamperos en puntos, ni siquiera con una derrota liberiana en Cartago.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

(Foto: Google)

Publicidad

¿A qué hora juega y cómo ver EN VIVO a Pérez Zeledón vs. Herediano?

Pérez Zeledón recibirá a Herediano hoy, domingo 7 de diciembre, a las 16:00 horas de Costa Rica (18:00 ET de Estados Unidos) por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025. El encuentro podrá verse a través de Canal 7.