Johan Venegas necesitó solo tres palabras para obtener el respeto de la afición de Saprissa antes de las semifinales

A horas de que arranquen las semifinales del Apertura 2025, el morbo, la presión y la expectativa están en su punto más alto. Deportiva Saprissa y Cartaginés protagonizarán una de las series más intensas de los últimos años, con el primer capítulo este jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza.

En medio de ese ambiente caliente, Johan Venegas, uno de los nombres más polémicos cada vez que pisa Tibás, sorprendió a todos durante el Día de Medios organizado por UNAFUT en el Parque de Diversiones. Lejos de encender la rivalidad, apeló al respeto… y lo consiguió con solo tres palabras.

Johan Venegas le habló a los morados

Consultado sobre cómo vive esta semifinal enfrentando a su exequipo, el delantero no esquivó la historia: “Estoy muy agradecido con la oportunidad de jugar para Saprissa, jugué cosas importantes, conseguimos cosas importantes como el último título internacional del club. Siempre soy agradecido y profesional, doy todo al máximo, ahora defiendo a Cartaginés”.

Las tres palabras, “último título internacional”, no pasaron desapercibidas entre los aficionados morados, quienes reconocen que aquel logro sigue siendo uno de los mayores orgullos recientes del club y que Venegas fue protagonista de ese capítulo.

Si bien su nombre suele dividir a la afición tibaseña desde su llegada al Cartaginés, la sinceridad del atacante y su recordatorio de ese título levantó elogios entre los más mesurados.

Ahora, toda esa cordialidad queda atrás: Venegas será una de las amenazas principales de un Saprissa que llega obligado a responder a la etiqueta de favorito. La serie promete alta tensión, historia cruzada, y a un Johan más motivado que nunca para enfrentar al club donde dejó huella.