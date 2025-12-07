Cómo se define la clasificación a semifinales en caso de igualdad de puntos entre Liberia y Herediano o Pérez Zeledón

La última jornada del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica puede traer un condimento extra: un empate en puntos por el cuarto lugar entre Municipal Liberia y Club Sport Herediano o Pérez Zeledón.

Con los pamperos tres unidades por encima y un duelo directo entre florenses y generaleños, el único escenario de máxima tensión es aquel en el que Liberia pierda ante Cartaginés y, al mismo tiempo, Herediano o Pérez Zeledón ganen su partido.

En ese caso, la clasificación a semifinales no se define inmediatamente por sorteo ni por enfrentamientos directos como primer criterio, sino que sigue un orden establecido en el Reglamento de Competición de la UNAFUT para la temporada 2025-2026.

Cuáles son los criterios de desempate en la fase regular de la Liga Promérica

Según el artículo 95 del Reglamento, cuando dos o más clubes terminan la fase regular con la misma cantidad de puntos en la tabla, hay una cadena de criterios que se aplican por orden hasta romper el empate.

Mayor diferencia general de goles

Se calcula restando los goles recibidos a los goles anotados contra todos los rivales del campeonato.

Mayor cantidad de goles a favor (general)

Si la diferencia de gol es exactamente la misma, se mira quién marcó más goles en todo el torneo.

Mayor puntuación en los enfrentamientos particulares entre los equipos empatados

Si siguen igualados, se revisan los partidos que jugaron entre sí en ese campeonato:



Se arma una “mini tabla” solo con esos duelos directos y se compara quién sumó más puntos.

Mayor diferencia de gol en esos enfrentamientos directos

Si también empatan en puntos entre ellos, se pasa a la diferencia de gol específica solo de esos partidos (goles anotados menos goles recibidos entre los involucrados).

Mayor cantidad de goles a favor en los enfrentamientos directos

Si la diferencia también es idéntica, se mira quién anotó más goles en esos mismos duelos particulares.

Sorteo realizado por la UNAFUT

Si después de todo lo anterior siguen igual en absolutamente todo, el reglamento contempla como último recurso un sorteo oficial organizado por UNAFUT.



Además, el propio artículo aclara que si alguno de los equipos empatados fue sancionado con pérdida de puntos, ese club automáticamente pasa al último lugar dentro del grupo de empatados, tanto en la tabla del campeonato como en la tabla acumulada.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

¿A qué hora juega Cartaginés vs. Liberia por el Torneo Apertura 2025?

El partido entre Cartaginés y Liberia por la jornada 18 se disputará hoy, domingo 7 de diciembre, a las 4:00 p.m. de Costa Rica. Tendrá lugar en el Estadio “Fello” Meza y será transmitido por el canal y las plataformas digitales de FUTV.