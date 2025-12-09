Es tendencia:
Ganó 5 títulos con Herediano, tuvo un gol nominado al Premio Puskás y fichó por un inesperado equipo de Costa Rica

Un recordado ex campeón con Herediano y Saprissa estampó la firma que lo vincula a un nuevo club —el noveno de su carrera— para 2026.

Por Maximiliano Mansilla

El 2 de noviembre de 2014, en la última jornada del Torneo de Invierno, Herediano selló la remontada 3-2 ante Saprissa con un golazo de Esteban Ramírez que se grabó para siempre en la retina de los aficionados presentes en el Eladio Rosabal Cordero y del futbolero costarricense, sin importar cuáles sean sus colores.

Una volea soñada que se clavó en el ángulo izquierdo del portero Kevin Briceño, antecedida por un control de pecho y un toque de cabeza que le sirvió para quitarse la marca de Juan Bustos Golobio, terminaron engalanando una anotación que fue nominada por la FIFA al Premio Puskás.

El final de la historia ya lo conoce: el gol de Ramírez estuvo entre los diez candidatos, pero no recibió los votos necesarios de los internautas y quedó fuera de los tres mejores del año. Más de diez años después de este hecho, el nombre de Ramírez vuelve a sonar en el fútbol tico: a sus 38 años, acaba de reforzar a un equipo de la Segunda División.

¿Dónde jugará Esteban Ramírez en 2026?

A través de sus redes sociales, Pitbulls Santa Bárbara anunció la contratación de Esteban Ramírez para el Torneo Clausura 2026, en el cual buscará conseguir el tan ansiado ascenso a la máxima categoría tras finalizar en el sexto lugar del Grupo B —y, por ende, fuera de la fase final— el semestre pasado.

En el último campeonato, Ramírez tuvo un buen rendimiento con AD Carmelita: aportó 6 goles y 8 asistencias en la Liga de Ascenso, más otras 2 habilitaciones y un tanto en el Torneo de Copa. Le quisieron renovar contrato, pero había otros clubes interesados en él y finalmente se decidió por Pitbulls FC.

Este será el noveno equipo en la carrera de mediocampista formado en Saprissa: también pasó por UCR, Herediano, San Carlos, Sporting FC, Municipal Grecia y PFA Antioquia (ahora Santa Cruza PFA).

La decisión de fichar por Pitbulls acerca otra vez a Ramírez a su querido cuadro Rojiamarillo, donde ganó cinco títulos (Invierno 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017). No solo por estar emplazado en la provincia Heredia, sino también por el acuerdo al que llegó la institución con Herediano para ser su club satélite y foguear a sus jóvenes talentos con el famoso “carnet dorado” mediante.

