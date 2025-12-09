Saprissa y Herediano van por él: el juvenil de Costa Rica que protagonizará una de las novelas del mercado de fichajes

Deportivo Saprissa y Herediano llegaron a diciembre con realidades muy distintas, pero con una necesidad en común: reforzar sus planteles para el 2026. Mientras los morados ya piensan en cómo sostener su proyecto más allá de las semifinales ante Cartaginés, el Team intenta reestructurarse tras un Apertura 2025 que terminó en fracaso y sin boleto a la segunda fase.

Y en medio de estos movimientos, ambos clubes han puesto la mira en el mismo futbolista. Es uno de los jugadores más prometedores que tiene el fútbol costarricense y con 23 años no para de haber equipos que pelean por él.

¿Cuál es el futbolista que quieren Saprissa y Herediano?

Según contó el periodista Kevin Jiménez, el jugador que genera esta disputa es Kendall Porras, una de las grandes revelaciones del torneo. Su irrupción llamó la atención de los dos gigantes, que ya iniciaron conversaciones para intentar asegurar su fichaje de cara al próximo año.

El escenario, sin embargo, está lejos de ser simple: Porras pertenece al Sporting FC, pero actualmente juega cedido en Pérez Zeledón, y su préstamo se extiende hasta mediados del 2026. Esto significa que cualquier club interesado deberá negociar simultáneamente con Sporting y con los generaleños, algo que complica y encarece la operación.

Kendall Porras es buscado por Saprissa y Herediano. (Foto: Pérez Zeledón)

Las razones del interés son evidentes: el joven disputó 17 partidos en el Apertura 2025, marcó un gol y sumó tres asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más influyentes de Pérez Zeledón y en una de las figuras emergentes del campeonato.

Con Saprissa buscando renovar talento joven y Herediano urgido de reconstrucción deportiva, la pelea por Porras está oficialmente abierta. Y todo apunta a que será una de las novelas más largas, y polémicas, del mercado de fichajes 2026.