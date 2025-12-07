¿Qué necesitan Herediano, Liberia y Pérez Zeledón para clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025?

La última fecha del Torneo Apertura 2025 del fútbol costarricense tiene un solo boleto disponible para las semifinales. Alajuelense, Saprissa y Cartaginés ya tienen su lugar asegurado, por lo que el foco se posa en la pelea por el cuarto puesto entre Liberia, Herediano y Pérez Zeledón.

El escenario de la jornada final es claro: los dirigidos por José Saturnino Cardozo llega tres puntos por encima de Herediano y Pérez Zeledón, que se enfrentan entre sí, por lo que dependen de sí mismos. Florenses y sureños, en cambio, necesitan una mano desde Cartago para tener alguna chance de meterse entre los cuatro mejores.

Qué necesita Liberia para clasificar a semifinales

Municipal Liberia es el único de los tres clubes que depende exclusivamente de su propio resultado.

Si Liberia gana a Cartaginés

Se clasifica automáticamente a semifinales. Herediano y Pérez Zeledón quedan sin opciones, más allá de lo que pase en su duelo directo.



Si Liberia empata con Cartaginés

También se clasifica automáticamente. Aun si hay un ganador entre Herediano y Pérez Zeledón, el triunfador quedará a un máximo de dos puntos de distancia y no podrá alcanzarlo.



Si Liberia pierde ante Cartaginés

Se clasifica igual si Herediano y Pérez Zeledón empatan entre sí (seguirá dos puntos por encima de ambos). Solo corre riesgo si hay un ganador en Herediano vs. Pérez Zeledón, porque igualará a Liberia en puntos y el cuarto lugar se definirá por los criterios de desempate de la UNAFUT.



Qué necesita Herediano para clasificar a semifinales

Herediano llega a la última fecha tres puntos por debajo de Liberia y empatado con Pérez Zeledón. Su margen de error es mínimo. Para clasificar, necesita que se den estas dos condiciones a la vez:

Ganar su partido ante Pérez Zeledón

Si empata o pierde, queda automáticamente eliminado, porque nunca podrá alcanzar a Liberia en puntos, sin importar lo que pase en Cartago.

Que Liberia pierda contra Cartaginés

Solo con una derrota pampera, Herediano puede igualarlo en puntos.

En ese caso, la clasificación se define por los criterios de desempate fijados en el artículo 95 del Reglamento de la UNAFUT.

Qué necesita Pérez Zeledón para clasificar a semifinales

El panorama de Pérez Zeledón es prácticamente un espejo del de Herediano: también está a tres puntos de Liberia y se juega todo en el mano a mano contra el Team. Para meterse entre los cuatro mejores, necesita:

