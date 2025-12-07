Es tendencia:
¿Qué necesitan Herediano, Liberia y Pérez Zeledón para clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025?

Conozca el panorama completo de Herediano, Liberia y Pérez en la última jornada del Apertura 2025 del fútbol costarricense.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

¿Qué necesitan Herediano, Liberia y Pérez Zeledón para clasificar a las semifinales?
© Jorge Navarro / La Teja¿Qué necesitan Herediano, Liberia y Pérez Zeledón para clasificar a las semifinales?

La última fecha del Torneo Apertura 2025 del fútbol costarricense tiene un solo boleto disponible para las semifinales. Alajuelense, Saprissa y Cartaginés ya tienen su lugar asegurado, por lo que el foco se posa en la pelea por el cuarto puesto entre Liberia, Herediano y Pérez Zeledón.

El escenario de la jornada final es claro: los dirigidos por José Saturnino Cardozo llega tres puntos por encima de Herediano y Pérez Zeledón, que se enfrentan entre sí, por lo que dependen de sí mismos. Florenses y sureños, en cambio, necesitan una mano desde Cartago para tener alguna chance de meterse entre los cuatro mejores.

Unafut lo confirma: Jafet Soto recibe la notificación que le puede costar a Herediano la clasificación

Unafut lo confirma: Jafet Soto recibe la notificación que le puede costar a Herediano la clasificación

Qué necesita Liberia para clasificar a semifinales

Municipal Liberia es el único de los tres clubes que depende exclusivamente de su propio resultado.

  • Si Liberia gana a Cartaginés
    • Se clasifica automáticamente a semifinales.
    • Herediano y Pérez Zeledón quedan sin opciones, más allá de lo que pase en su duelo directo.
  • Si Liberia empata con Cartaginés
    • También se clasifica automáticamente.
    • Aun si hay un ganador entre Herediano y Pérez Zeledón, el triunfador quedará a un máximo de dos puntos de distancia y no podrá alcanzarlo.
  • Si Liberia pierde ante Cartaginés

Qué necesita Herediano para clasificar a semifinales

Herediano llega a la última fecha tres puntos por debajo de Liberia y empatado con Pérez Zeledón. Su margen de error es mínimo. Para clasificar, necesita que se den estas dos condiciones a la vez:

  1. Ganar su partido ante Pérez Zeledón
    • Si empata o pierde, queda automáticamente eliminado, porque nunca podrá alcanzar a Liberia en puntos, sin importar lo que pase en Cartago.
  2. Que Liberia pierda contra Cartaginés
    • Solo con una derrota pampera, Herediano puede igualarlo en puntos.
    • En ese caso, la clasificación se define por los criterios de desempate fijados en el artículo 95 del Reglamento de la UNAFUT.

Qué necesita Pérez Zeledón para clasificar a semifinales

El panorama de Pérez Zeledón es prácticamente un espejo del de Herediano: también está a tres puntos de Liberia y se juega todo en el mano a mano contra el Team. Para meterse entre los cuatro mejores, necesita:

  1. Ganar su partido ante Herediano
    • El triunfo lo deja por encima del Team y como único perseguidor directo de Liberia.
    • Si empata o pierde, queda sin chances, porque matemáticamente no podrá alcanzar a los pamperos.
  2. Que Liberia pierda contra Cartaginés
    • Solo una derrota liberiana en el Fello Meza le permite a Pérez Zeledón igualarlo en puntos.
    • A partir de ahí, la clasificación entran en juego los criterios de desempate: diferencia de gol general, goles a favor y, si hiciera falta, otros ítems reglamentarios.

