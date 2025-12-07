¿Qué necesitan Herediano, Liberia y Pérez Zeledón para clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025?

La última fecha del Torneo Apertura 2025 del fútbol costarricense tiene un solo boleto disponible para las semifinales. Alajuelense, Saprissa y Cartaginés ya tienen su lugar asegurado, por lo que el foco se posa en la pelea por el cuarto puesto entre Liberia, Herediano y Pérez Zeledón.
El escenario de la jornada final es claro: los dirigidos por José Saturnino Cardozo llega tres puntos por encima de Herediano y Pérez Zeledón, que se enfrentan entre sí, por lo que dependen de sí mismos. Florenses y sureños, en cambio, necesitan una mano desde Cartago para tener alguna chance de meterse entre los cuatro mejores.
Qué necesita Liberia para clasificar a semifinales
Municipal Liberia es el único de los tres clubes que depende exclusivamente de su propio resultado.
- Si Liberia gana a Cartaginés
- Se clasifica automáticamente a semifinales.
- Herediano y Pérez Zeledón quedan sin opciones, más allá de lo que pase en su duelo directo.
- Si Liberia empata con Cartaginés
- También se clasifica automáticamente.
- Aun si hay un ganador entre Herediano y Pérez Zeledón, el triunfador quedará a un máximo de dos puntos de distancia y no podrá alcanzarlo.
- Si Liberia pierde ante Cartaginés
- Se clasifica igual si Herediano y Pérez Zeledón empatan entre sí (seguirá dos puntos por encima de ambos).
- Solo corre riesgo si hay un ganador en Herediano vs. Pérez Zeledón, porque igualará a Liberia en puntos y el cuarto lugar se definirá por los criterios de desempate de la UNAFUT.
Qué necesita Herediano para clasificar a semifinales
Herediano llega a la última fecha tres puntos por debajo de Liberia y empatado con Pérez Zeledón. Su margen de error es mínimo. Para clasificar, necesita que se den estas dos condiciones a la vez:
- Ganar su partido ante Pérez Zeledón
- Si empata o pierde, queda automáticamente eliminado, porque nunca podrá alcanzar a Liberia en puntos, sin importar lo que pase en Cartago.
- Que Liberia pierda contra Cartaginés
- Solo con una derrota pampera, Herediano puede igualarlo en puntos.
- En ese caso, la clasificación se define por los criterios de desempate fijados en el artículo 95 del Reglamento de la UNAFUT.
Qué necesita Pérez Zeledón para clasificar a semifinales
El panorama de Pérez Zeledón es prácticamente un espejo del de Herediano: también está a tres puntos de Liberia y se juega todo en el mano a mano contra el Team. Para meterse entre los cuatro mejores, necesita:
- Ganar su partido ante Herediano
- El triunfo lo deja por encima del Team y como único perseguidor directo de Liberia.
- Si empata o pierde, queda sin chances, porque matemáticamente no podrá alcanzar a los pamperos.
- Que Liberia pierda contra Cartaginés
- Solo una derrota liberiana en el Fello Meza le permite a Pérez Zeledón igualarlo en puntos.
- A partir de ahí, la clasificación entran en juego los criterios de desempate: diferencia de gol general, goles a favor y, si hiciera falta, otros ítems reglamentarios.