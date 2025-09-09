Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora juega y cómo ver al equipo de Vladimir Quesada? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Saprissa se prepara para visitar a Puntarenas en un partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. El equipo dirigido por Vladimir Quesada llega con la presión de recuperar terreno tras resultados irregulares, mientras que los locales buscarán hacerse fuertes en casa y dar un golpe que los acerque a los puestos de clasificación.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Puntarenas y Saprissa, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, se disputará mañana a las 7:00 p.m. hora local costarricense desde el Estadio Miguel Angel “Lito” Pérez.

Un duelo atractivo en el que ambos equipos buscarán sumar puntos clave para mantenerse en la pelea dentro de la tabla de posiciones.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El duelo entre Saprissa y Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica 2025 podrá seguirse en todo el país a través de la señal de FUTV, canal encargado de transmitir en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso que acapara la atención de los aficionados.

¿Cómo llega Saprissa?

Deportivo Saprissa llega golpeado al duelo frente a Puntarenas, luego de una semana complicada en la que quedó eliminado de la Copa Centroamericana tras empatar 0-0 con Motagua en la fase de grupos y, días después, perdió el clásico nacional en casa contra Alajuelense por 0-1.

Deportivo Saprissa

Estos resultados han encendido las alarmas en Tibás, donde el equipo buscará recomponer el rumbo para recuperar confianza y volver a la senda del triunfo.

¿Cómo llega Puntarenas?

Puntarenas llega al cruce contra Saprissa con la urgencia de mejorar sus resultados, luego de caer en casa por un contundente 0-3 frente a Liberia y de empatar sin goles ante Cartaginés como visitante.

El equipo de Puntarenas ha mostrado dificultades en ofensiva y necesita reencontrarse con el triunfo para escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza.

Saprissa vs. Puntarenas: Así marchan en la clasificación

Saprissa se encuentra en la parte alta de la tabla del Torneo Apertura, ocupando el cuarto lugar con 10 puntos tras seis jornadas disputadas. El conjunto morado suma tres victorias, un empate y dos derrotas, con un balance de nueve goles a favor y seis en contra.

Clasificación del Torneo Apertura 2025

Por su parte, Puntarenas aparece en la séptima casilla con siete unidades en seis partidos, producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas. Los Porteños han tenido problemas en defensa, reflejados en sus diez goles recibidos frente a seis anotados, lo que les deja con una diferencia de -4.