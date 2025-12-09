Es tendencia:
Con dedicatoria para Joseph Joseph: Johan Venegas no se guardó nada y marcó a los responsables de su salida de Alajuelense

Habiendo dejado pasar un tiempo prudencial, Johan Venegas habló sobre cómo fue su salida de Alajuelense y los malos tratos que sufrió.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Johan Venegas habló de su salida de Alajuelense.
© CartaginésJohan Venegas habló de su salida de Alajuelense.

La semifinal entre Cartaginés y Deportivo Saprissa ya se empieza a calentar, y una de las voces más esperadas previo a la serie habló sin filtros: Johan Venegas, figura del cuadro brumoso y exjugador tanto de Alajuelense como del propio Saprissa, contó cómo vivió uno de los momentos más duros de su carrera antes de llegar a Cartago.

A solo horas del primer duelo en el Fello Meza, Venegas abrió su corazón y recordó su polémica salida de la Liga, un episodio que todavía genera conversación en la afición rojinegra.

¿Qué sucedió durante la salida de Johan Venegas de Alajuelense?

Mi salida de Alajuelense se dio a falta de ocho meses de contrato. Tal vez, las formas no fueron las adecuadas por las personas que estaban en ese momento“, comenzó declarando el atacante de Cartaginés.

Luego, decidió si resaltar a un directivo que fue muy bueno con él durante ese período: “Pero sí quiero honrar la caballerosidad de don Joseph Joseph, quien al final habló conmigo y me dio la cara. En su momento fue un golpe muy duro”.

Johan Venegas no se fue bien de Alajuelense. (Foto: LDA)

Luego de abandonar el club manudo, Venegas enfrentó un giro absoluto en su carrera. Aunque tenía ofertas de otros equipos de Primera División, terminó firmando con la Asociación Deportiva Guanacasteca, destino que, según cuenta, le devolvió la humildad y lo acercó de nuevo al fútbol desde otra realidad.

Johan Venegas necesitó solo tres palabras para obtener el respeto de la afición de Saprissa antes de las semifinales

ver también

Johan Venegas necesitó solo tres palabras para obtener el respeto de la afición de Saprissa antes de las semifinales

“Me incliné por la ADG y fue un golpe de realidad a lo que estaba acostumbrado. Tal vez no vivía en un mundo real cuando estaba en Alajuelense, en el sentido de que la realidad para muchos es otra cosa: trabajar con las uñas, el no tener las mejores condiciones para trabajar”, explicó.

Hoy, convertido en goleador y líder de Cartaginés, Venegas se prepara para enfrentar a Saprissa, el club donde también brilló y con el que ganó títulos internacionales. La serie añade así un componente emocional adicional: un Johan Venegas maduro, reforzado por su pasado y decidido a hacer historia con los brumosos.

