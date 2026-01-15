Vladimir Quesada se metió en problemas: la decisión que puso a la dirigencia de Saprissa en su contra

El Deportivo Saprissa vive días cargados de presión. El empate ante Puntarenas en el debut del Clausura 2026, el año sin títulos y los crecientes rumores sobre un eventual regreso de Jeaustin Campos, tras el arreglo legal entre ambas partes, han colocado a Vladimir Quesada en una posición cada vez más incómoda dentro del club.

En medio de ese ambiente tenso, salió a la luz un detalle que no cayó nada bien en la dirigencia morada y que habría profundizado la molestia interna con el entrenador.

¿Cuál fue la decisión de Vladimir Quesada que molestó en Saprissa?

Según reveló el periodista Josué Quesada, desde el club se hizo un esfuerzo conjunto, tanto desde el plano directivo como legal, para garantizar que los refuerzos extranjeros estuvieran disponibles desde el primer partido del torneo, precisamente para evitar errores del pasado.

“Se unieron la parte directiva y legal para contar con los fichajes, todo para que Vladimir Quesada no los ponga”, explicó Quesada en su programa Teléfono Rojo.

La frase apunta directamente a lo ocurrido en el debut. Bancy Hernández y Tomás Rodríguez lograron ser habilitados a tiempo y estaban disponibles en Saprissa para enfrentar a Puntarenas, algo que la dirigencia consideraba clave para enviar una señal de orden y planificación. Sin embargo, ninguno fue titular.

Bancy Hernández ingresó hasta el entretiempo, mientras que Tomás Rodríguez tuvo que esperar hasta el minuto 63 para sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta morada.

Esta decisión no fue bien recibida en algunos sectores de la dirigencia, que interpretaron la situación como una contradicción directa al esfuerzo realizado para acelerar trámites y poner a disposición del técnico a los refuerzos desde el arranque del torneo.

El malestar se da, además, en un contexto delicado para Quesada. La presión deportiva aumenta, la afición pide cambios y el nombre de Jeaustin Campos vuelve a sobrevolar Tibás, ahora sin impedimentos legales.