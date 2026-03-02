Conmoción en La Sele: futbolista de Costa Rica sufre una dura pérdida

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento de tristeza fuera de las canchas. Un habitual convocado a la Tricolor compartió una noticia que golpeó no solo a su entorno personal, sino también a quienes siguen de cerca su carrera. El mediocampista confirmó que está de luto tras la pérdida de una persona muy cercana.

La dura pérdida de un futbolista de Costa Rica

Se trata de Orlando Galo, actual futbolista del Riga FC de Letonia, quien suele mostrarse activo en redes sociales, esta vez utilizó sus plataformas para expresar dolor. El jugador dio a conocer el fallecimiento de su gran amigo Alberth Salazar, ocurrido el pasado 2 de marzo.

La noticia fue comunicada inicialmente por la familia del joven y posteriormente replicada por el propio futbolista en sus historias de Instagram. Más allá de compartir el comunicado, Orlando publicó una fotografía en la que aparece junto a Alberth en la playa, en uno de esos momentos de cercanía y complicidad que ahora adquieren un significado aún más profundo.

“Gracias por tu amistad, por las risas y por cada momento compartido. Descansa en paz, hermano”, escribió Galo, en un mensaje breve pero cargado de sentimiento. Las palabras del seleccionado nacional generaron una ola de apoyo en redes sociales, donde compañeros, aficionados y seguidores le enviaron muestras de solidaridad.

La publicación de Orlando Galo. (Foto: Instagram)

El mediocampista atraviesa así un momento complejo mientras continúa su carrera en Europa. En Letonia, donde se ha consolidado como legionario costarricense, deberá procesar esta pérdida lejos de casa, aunque acompañado por el respaldo de su entorno profesional y familiar.

En medio de las exigencias del fútbol internacional y los compromisos con la Selección de Costa Rica, la vida recuerda que hay situaciones que trascienden cualquier resultado. Orlando Galo enfrenta ahora un duelo personal que enluta a La Sele y que une al país en un mensaje de apoyo hacia uno de sus futbolistas en el exterior.

