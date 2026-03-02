Es tendencia:
Apareció el video: los destrozos de Alajuelense en el vestuario de Puntarenas que le costaron una multa de la Fedefútbol

Los futbolistas de Alajuelense provocaron destrozos en el lavatorio del camerino visitante del Estadio "Lito" Pérez y el Tribunal Disciplinario no lo dejó pasar.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

El video de cómo quedó el camerino que usó Alajuelense en Puntarenas.
© LDAEl video de cómo quedó el camerino que usó Alajuelense en Puntarenas.

Liga Deportiva Alajuelense vivió una noche caliente en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. La derrota 0-2 ante Puntarenas FC dejó varias postales que así lo demuestran, como el cruce entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar o el supuesto desplante de Ronaldo Cisneros a Óscar Ramírez, que fue desmentido por la institución.

Sin embargo, este lunes 2 de marzo salió a la luz un incidente del que no se había hablado postpartido y que tuvo lugar en el vestuario visitante del reducto puntarenense: los jugadores de la Liga rompieron azulejos y parte del lavamanos.

El Tribunal Disciplinario castigó a Alajuelense

Los hechos fueron confirmados por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), que comunicó los castigos de la novena jornada del Clausura 2026 y multó a Alajuelense con ¢525.000, amparándose en el artículo 37, inciso 4), “al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario”.

Finalmente, el video de los destrozos terminó saliendo a la luz. Según dio a conocer La Nación, desde Puntarenas le reportaron lo sucedido a los comisarios no con la intención de que hubiera una reprimenda contra los rojinegros, sino para dejar asentado que difícilmente iban a poder reparar los daños para el duelo del miércoles ante San Carlos.

La Liga tendrá como plazo un mes para pagar los daños, y desde la institución ya confirmaron que se harán cargo de los arreglos. Pero no deja de ser una actitud reprochable para el campeón nacional, que sigue acumulando tensión puertas adentro y necesita reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Las otras multas que Fedefútbol le aplicó a LDA

  • Sancionar al jugador Alexis Yohaslin Gamboa Rojas con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido”.
  • “Sancionar al club con una multa de ₡375,000 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones)”.

En síntesis

  • Vandalismo en el vestuario: Jugadores de Alajuelense causaron daños en azulejos y lavamanos del estadio de Puntarenas tras perder 0-2.
  • Multa de la Fedefútbol: El Tribunal Disciplinario multó al club con ¢525.000 por los destrozos ocasionados en instalaciones rivales.
  • Aceptación de cargos: La institución rojinegra confirmó que se hará cargo de las reparaciones económicas en un plazo de un mes.
  • Sanciones adicionales: El equipo sumó otras multas por la expulsión de Alexis Gamboa y por acumular cinco amonestados en el mismo encuentro.
