“Me decepcionó”: el presidente de Saprissa no se guarda nada y lanza la crítica que le pone presión máxima a Hernán Medford

La designación de Hernán Medford en el Deportivo Saprissa fue la primera decisión de peso que tuvo que tomar Roberto Artavia, el nuevo presidente morado, a las pocas semanas de haber asumido su cargo.

Dar por finiquitada la etapa de Vladimir Quesada al frente del equipo y concretar el regreso del Pelícano era algo que la afición le reclamaba. Y Artavia cumplió. Sin embargo, el mandamás sabe que ahora los que están en deuda son los jugadores. Y así lo dice.

La mirada futbolística de Roberto Artavia en Saprissa

En una entrevista con el diario La Nación, Roberto Artavia habló de estos primeros días de Medford al frente del equipo y se mostró conforme, aunque también dejó algunas críticas para la vieja gestión y le metió presión a la nueva.

“Hernán es mucho más agresivo que la mayoría de los técnicos. Contra San Carlos hicimos 21 remates y eso no es usual en el fútbol nacional. Así que claramente hay una gran vocación ofensiva”, valoró sobre el nuevo DT que por ahora lleva dos victorias en dos partidos.

“Lo que yo espero de Saprissa es que nuestro espectáculo deportivo, en nuestra competencia deportiva, demos el máximo en cada momento. Y eso significa anotar todos los goles que se pueda, sin duda alguna”. Roberto Artavia, presidente de Saprissa.

La presión a Hernán Medford

Hasta aquí, todo perfecto. Pero cuando le preguntaron si el equipo está para pelear por el título, no dudó en decirlo. “Nosotros esperamos llegar a competir por el campeonato; para eso hicimos esta reforma en el cuerpo técnico del equipo. Es un equipo muy balanceado con Hernán, Geiner y, por supuesto, con José Raúl Ovares y Marco Herrera”.

Medford y Artavia, la flamante sociedad en Saprissa. (Saprissa)

“Hay títulos ganados, poseen experiencia, cuentan con trayectoria internacional. Hay capacidad de análisis de datos, capacidad de razonamiento, buenas relaciones con los jugadores y manejo de camerino”, aseguró. “Realmente es un cuerpo técnico muy bien redondeado y espero que esto haga que la planilla se aproveche y los ponga a competir por el campeonato una vez más”.

Una crítica a Vladimir Quesada

“¿Hubo un juego en el que sufrió o salió decepcionado?”, le preguntaron a Artavia. Y disparó contra la gestión anterior por el 0-2 ante Herediano, en la segunda fecha del campeonato cuando todavía dirigía Vladimir.

“Siempre espero que el equipo juegue al máximo, juegue mejor, y claramente hemos cometido errores. A mí el partido en Santa Bárbara me decepcionó. No en el sentido del primer tiempo: el equipo jugó relativamente bien, pero en el segundo nos caímos”.

La Cueva le sonríe al Pelícano Medford. (Saprissa)

“Y no quiero sonar como excusa –continuó Artavia–, pero estábamos en una cancha que nos cuesta en general, una cancha que no es buena en términos de la dinámica del juego por la naturaleza de la gramilla. Ojalá superemos eso; ojalá, antes de que Heredia se vaya de Santa Bárbara, les ganemos allá para que no nos quede esa manchita en el récord“.

