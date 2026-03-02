Unafut lo confirma: Malcom Pilone celebra la noticia más esperada mientras Machillo Ramírez le da pocos minutos en Alajuelense

Malcom Pilone lleva más de un mes siendo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, pero hasta el momento su protagonismo en el campo de juego ha sido limitado. En los seis partidos del Torneo Clausura 2026 que se disputaron desde su fichaje, el ex capitán de Municipal Liberia solo fue titular en uno, el empate 1-1 ante Pérez Zeledón.

En otros tres encuentros, Pilone ni siquiera sumó minutos. La situación ha generado malestar entre la afición, que señala a Óscar “Machillo” Ramírez por darle tan pocas oportunidades a un jugador que despertó grandes expectativas cuando firmó con la Liga.

LDA quiere ver más de Pilone

El delicado presente deportivo del conjunto manudo, que se encuentra complicado en su lucha por clasificar a la fase final, ha acentuado las críticas hacia el técnico. La falta de minutos de Pilone es uno de los reclamos más frecuentes de los aficionados, quienes consideran que el argentino podría aportar más en el campo.

Pilone tiene pocas oportunidades (LDA).

En este contexto, Pilone volvió a tener escasa participación en la derrota por 2-0 ante Puntarenas FC, un partido que dejó a Alajuelense seriamente comprometido en sus aspiraciones por defender su título. El mediocampista ingresó en el complemento yjugó apenas 14 minutos, aunque fueron suficientes para alcanzar una marca significativa en su carrera.

El partido número 100 en Costa Rica

Según confirmó la Unafut a través de sus canales oficiales, el duelo ante los chuchequeros fue el número 100 de Malcom Pilone en la Primera División de Costa Rica.

De esos 100 partidos, 3 fueron con el uniforme rojinegro de Alajuelense, 8 defendiendo los colores de Guanacasteca, y 89 con el escudo de Liberia. “¡100 partidos en primera división para Malcom Pilone! El mediocampista argentino consiguió la centena en el partido ante Puntarenas. ¡Muchas felicidades, Malcom!“, fue el mensaje de felicitación que recibió el ex Rosario Central.

Enfocado en lo que viene

Ahora, Pilone se concentra en el próximo desafío de su equipo en el Torneo Clausura 2026. El próximo martes 3 de marzo, Alajuelense recibirá a Cartaginés desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

En lo que será su partido número 101 en la Primera División, Pilone espera empezar a encontrar el protagonismo que le ha faltado bajo las órdenes de Machillo Ramírez, con la esperanza de poder sumar más minutos y demostrar su calidad en la cancha.

