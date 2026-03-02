Jafet Soto mueve primero: Herediano asegura a un futbolista mexicano con contrato por tres temporadas￼￼￼

Aunque apenas se disputó la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2026, en el fútbol costarricense nadie se duerme. Mientras algunos pelean por meterse en zona de clasificación, otros ya planifican el futuro con movimientos silenciosos pero estratégicos. Uno de esos clubes es el Club Sport Herediano, que decidió asegurar una pieza que considera clave para su proyecto a mediano plazo.

¿Cuál es el futbolista mexicano que Jafet Soto aseguró?

Jafet Soto volvió a anticiparse al mercado y concretó la renovación por tres años de Everardo Rubio, defensor mexicano que pertenece al Team y que el torneo anterior estuvo a préstamo en Cartaginés.

El zaguero, que ha ido ganando protagonismo en el campeonato nacional, ahora queda blindado contractualmente hasta 2029, en una señal clara de confianza por parte de la dirigencia florense.

La decisión no es casual. Herediano entiende que sostener una base sólida es fundamental para mantenerse competitivo tanto en el Clausura como en la Copa Centroamericana. Rubio representa jerarquía, algo que Soto ha priorizado en su política deportiva en los últimos mercados.

Everardo Rubio renovará su contrato con Herediano. (Foto: X)

En lo que va de este campeonato, el defensor ha mostrado regularidad cuando le ha tocado aparecer, consolidándose como una alternativa confiable en la última línea. Su experiencia reciente en Cartaginés le permitió sumar minutos y madurar en un entorno de alta exigencia, algo que hoy capitaliza en el equipo rojiamarillo.

Más allá de los nombres que puedan sonar para reforzar la planilla en el próximo mercado, Herediano manda un mensaje con esta renovación: el proyecto no es improvisado. Mientras otros clubes esperan definiciones, en el Team ya aseguran piezas estratégicas pensando en la continuidad y la estabilidad del grupo.

