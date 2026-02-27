No será la primera ni la última vez que una joven promesa de la Liga Deportiva Alajuelense pasa al Deportivo Saprissa. Sucede en la máxima categoría, por lo que no es una casualidad que ocurra en las ligas menores.

De Alajuelense a Saprissa: la joya de 14 años que será morado

En las últimas horas, una joya de 14 años se convirtió en fichaje morado. Dejó el CAR de Alajuelense para sumarse al equipo tibaseño. Se trata de James Warren Ortiz, quien nació en el año 2012 y puede jugar como extremo por la derecha.

“Vestir esta camiseta es un orgullo y una responsabilidad. Hoy empieza tu camino en el equipo más grande del país. ¡A dejar el alma por estos colores!“, fue el mensaje que le dejó la cuenta Tercer Tiempo Morado, la cual informa sobre jóvenes promesas.

James Warren integrará la categoría U14, que tendrá participación este sábado 28 de febrero frente a Guadalupe FC en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández desde las 4 pm.

No fue el único que fichó Saprissa para sus ligas menores. Según agregó el medio mencionado, fueron 12 en total contando al ex Alajuelense. Jeremy Bravo, Julián San Silvestre, Bryan Zuñiga, Jerdiann Cole y Daniel Zúñiga son refuerzos para la U21 de Marco Herrera.

También hay nuevos jugadores para la U17 y la U14. Por el lado de la categoría élite, se sumaron Saúl Benavides, Daniel González, Joel Hernández y Felipe Jiménez. En cuanto a los prospectos, sumados a Warren estarán Heiner Delgado y Santiago Pérez.

En resumen

James Warren Ortiz , extremo de 14 años, dejó Alajuelense para fichar con el Deportivo Saprissa .

, extremo de 14 años, dejó Alajuelense para fichar con el . El futbolista podría debutar con la categoría U14 este sábado 28 de febrero contra Guadalupe FC .

este sábado 28 de febrero contra . Saprissa incorporó un total de 12 refuerzos para sus ligas menores en categorías élite y prospectos.