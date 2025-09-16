Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Vladimir Quesada preocupado: UNAFUT toma una decisión para el partido entre Saprissa y Herediano que enoja a todo Tibás

En la previa al encuentro contra Herediano, Saprissa recibe una noticia que hace enojar mucho tanto a Vladimir Quesada como a los morados.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Unafut toma una polémica decisión. (Foto: Sensación Deportiva)
Unafut toma una polémica decisión. (Foto: Sensación Deportiva)

El Deportivo Saprissa vive días de máxima presión. El equipo dirigido por Vladimir Quesada no atraviesa su mejor momento futbolístico y cada partido se ha convertido en un examen que aumenta la tensión en Tibás. En ese contexto, la UNAFUT tomó una determinación que cayó como un balde de agua fría en el camerino y entre la afición morada.

El partido de Saprissa vs. Herediano, programado para este miércoles a las 8 de la noche en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, tendrá como árbitro principal a Juan Gabriel Calderón, acompañado por Juan Carlos Mora y William Chow en las líneas, y con Anderson Gómez como cuarto árbitro. Sin embargo, la gran polémica se centra en la cabina del VAR.

¿Cuál es la decisión que molesta mucho en Saprissa?

En el VAR estará Yazid Monge, un nombre que genera malestar inmediato en Tibás. Fue protagonista de algunas de las decisiones más cuestionadas desde la implementación de la tecnología en el fútbol costarricense.

Publicidad

La más recordada por los saprissistas ocurrió en mayo de 2025, cuando no validó un gol legítimo del conjunto morado frente a Cartaginés, en un partido clave que terminó pesando en la definición del torneo.

Tweet placeholder
Publicidad

La designación encendió las alarmas en Saprissa, donde el propio Quesada ha insistido en que su equipo necesita igualdad de condiciones y que los errores arbitrales no pueden seguir marcando el rumbo de los partidos. Para los aficionados tibaseños, la presencia de Monge en el VAR es casi una provocación, ya que consideran que el juez tiene un historial negativo contra el club.

Limpieza en Saprissa: Erick Lonnis cumple su palabra y Vladimir Quesada pierde a una figura

ver también

Limpieza en Saprissa: Erick Lonnis cumple su palabra y Vladimir Quesada pierde a una figura

De esta forma, el duelo ante Herediano no solo estará cargado por lo que suceda dentro de la cancha, sino también por lo que ocurra en la cabina del videoarbitraje. En Tibás temen que el nombre de Monge termine siendo tan protagonista como los propios jugadores, en una noche donde Saprissa necesita más que nunca un triunfo para calmar las aguas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Confirmado por la Unafut: Machillo Ramírez recibe la sentencia inesperada que favorece a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Confirmado por la Unafut: Machillo Ramírez recibe la sentencia inesperada que favorece a Alajuelense

Lo anunció Unafut: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar mientras lidia con las bajas
Liga Deportiva Alajuelense

Lo anunció Unafut: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar mientras lidia con las bajas

Unafut golpea a Saprissa en medio de la crisis
Deportivo Saprissa

Unafut golpea a Saprissa en medio de la crisis

Bolillo Gómez no lo vio venir: el plan para que Hugo Pérez regrese a La Selecta
El Salvador

Bolillo Gómez no lo vio venir: el plan para que Hugo Pérez regrese a La Selecta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo