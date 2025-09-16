Vladimir Quesada preocupado: UNAFUT toma una decisión para el partido entre Saprissa y Herediano que enoja a todo Tibás

El Deportivo Saprissa vive días de máxima presión. El equipo dirigido por Vladimir Quesada no atraviesa su mejor momento futbolístico y cada partido se ha convertido en un examen que aumenta la tensión en Tibás. En ese contexto, la UNAFUT tomó una determinación que cayó como un balde de agua fría en el camerino y entre la afición morada.

El partido de Saprissa vs. Herediano, programado para este miércoles a las 8 de la noche en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, tendrá como árbitro principal a Juan Gabriel Calderón, acompañado por Juan Carlos Mora y William Chow en las líneas, y con Anderson Gómez como cuarto árbitro. Sin embargo, la gran polémica se centra en la cabina del VAR.

¿Cuál es la decisión que molesta mucho en Saprissa?

En el VAR estará Yazid Monge, un nombre que genera malestar inmediato en Tibás. Fue protagonista de algunas de las decisiones más cuestionadas desde la implementación de la tecnología en el fútbol costarricense.

Publicidad

Publicidad

La más recordada por los saprissistas ocurrió en mayo de 2025, cuando no validó un gol legítimo del conjunto morado frente a Cartaginés, en un partido clave que terminó pesando en la definición del torneo.

Tweet placeholder

Publicidad

La designación encendió las alarmas en Saprissa, donde el propio Quesada ha insistido en que su equipo necesita igualdad de condiciones y que los errores arbitrales no pueden seguir marcando el rumbo de los partidos. Para los aficionados tibaseños, la presencia de Monge en el VAR es casi una provocación, ya que consideran que el juez tiene un historial negativo contra el club.

Publicidad

ver también Limpieza en Saprissa: Erick Lonnis cumple su palabra y Vladimir Quesada pierde a una figura

De esta forma, el duelo ante Herediano no solo estará cargado por lo que suceda dentro de la cancha, sino también por lo que ocurra en la cabina del videoarbitraje. En Tibás temen que el nombre de Monge termine siendo tan protagonista como los propios jugadores, en una noche donde Saprissa necesita más que nunca un triunfo para calmar las aguas.