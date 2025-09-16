Limpieza en Saprissa: Erick Lonnis cumple su palabra y Vladimir Quesada pierde a una figura

Aquella derrota por 3-1 del Deportivo Saprissa en su visita a Puntarenas FC dejó consecuencias inmediatas. Tras ese encuentro, Erick Lonnis, cabeza del Comité Técnico y figura que cumple funciones similares a una gerencia deportiva, advirtió que había jugadores a los que ya se les había dado suficiente oportunidad y que no habían respondido en la cancha.

Este lunes, se confirmó la primera salida luego de aquellas declaraciones. Se trata de Samir Taylor, defensor de 21 años que fue titular bajo la dirección de Vladimir Quesada en el duelo ante los chuchequeros y que apenas sumaba tres partidos disputados en la temporada.

ver también Vladimir Quesada pone contra las cuerdas a la directiva de Saprissa con una exigencia sobre el cierre del mercado: “Quiero más”

Samir Taylor refuerza a un rival directo

El hermano menor de Gerald Taylor continuará su carrera en Guadalupe FC, club que anunció oficialmente su incorporación con un préstamo hasta el final del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“¡Bienvenido, Samir! El joven lateral Samir Taylor se une a Guadalupe FC y reforzará la zona defensiva en el Apertura 2025. Taylor llega proveniente del Deportivo Saprissa y aportará toda su velocidad, potencia y talento en la lateral derecha”, publicó el equipo josefino en sus redes sociales.

Publicidad

¿Sigue la limpieza de Erick Lonnis?

Otro de los nombres en la mira es Ryan Bolaños, quien estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Municipal Liberia. El acuerdo, sin embargo, se frustró a último momento debido a que el representante del jugador solicitó condiciones adicionales cuando todo parecía cerrado.

Publicidad

ver también “No puede jugar en Saprissa”: Vladimir Quesada no se calla nada y dice lo que muchos piensan en Tibás

Aunque la negociación se frenó y el marcado de fichajes está a horas de llegar a su final, la salida de Bolaños aún no está descartada, sobre todo considerando el discurso premonitorio de Erick Lonnis.