Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El partido entre el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada y el Herediano de Hernán Medford promete encender una nueva jornada de la Liga Promérica 2025, con dos equipos que llegan muy cerca en la tabla y con la obligación de sumar para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Saprissa y Herediano, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, se disputará mañana a las 8:00 p.m. hora local costarricense desde el Estadio Carlos Alvarado.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El duelo entre Saprissa y Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025 podrá seguirse en todo el país a través de la señal de FUTV, canal encargado de transmitir en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso que acapara la atención de los aficionados.

Saprissa vs. Herediano – Liga Promérica 2025

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa llega al clásico contra Herediano en la cuarta posición de la tabla con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas en lo que va del torneo. El conjunto morado ha mostrado solidez ofensiva con 13 goles a favor, aunque también ha evidenciado fragilidades en defensa, recibiendo 10 tantos en ocho jornadas disputadas.

En cuanto a su actualidad, el cuadro dirigido por Vladimir Quesada viene de reencontrarse con el triunfo tras vencer 3-1 a Guadalupe, resultado que le permitió sacudirse de dos derrotas consecutivas frente a Puntarenas y Alajuelense.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano se presenta al duelo contra Saprissa en la sexta posición de la tabla con 12 puntos, luego de disputar ocho partidos en los que registra tres victorias, tres empates y dos derrotas.

En sus últimos compromisos, el cuadro florense viene de un empate sin goles ante Sporting San José y previamente cayó 2-0 frente a Cartaginés, aunque logró imponerse 1-0 a Liberia en la jornada anterior.

Saprissa vs. Herediano: Así marchan en la clasificacióN

Saprissa llega a este compromiso ante Herediano ocupando la cuarta posición con 13 puntos, apenas uno más que el “Team”, que marcha sexto con 12 unidades. La diferencia entre ambos es mínima y refleja lo apretada que está la tabla en la parte alta del torneo.

Tabla del Torneo Apertura 2025

Mientras los morados han mostrado un ataque más productivo con 13 goles anotados, los florenses se han caracterizado por el equilibrio, con ocho tantos a favor y ocho en contra.