El Deportivo Saprissa atraviesa uno de los momentos más turbulentos de los últimos años. La eliminación en la Copa Centroamericana, la derrota en el Clásico Nacional en Tibás y las crecientes dudas sobre el rendimiento de varios refuerzos han dejado al club bajo una fuerte presión.

En medio de ese panorama, una noticia inesperada golpea aún más a los morados y genera preocupación en el banquillo de Vladimir Quesada. Un refuerzo de lujo que tenía el Morado pareciera estar lejos.

¿Cuál es el refuerzo con el que no podrá contar Saprissa?

En el programa Teléfono Rojo, conducido por Josué Quesada, el periodista Ferlin Fuentes lanzó una bomba: Saprissa no tendría inscrito a Warren Madrigal para este torneo. Una situación sorprendente, tratándose de una de las máximas promesas y figuras jóvenes del club tibaseña.

Aunque desde la UNAFUT no han confirmado oficialmente el dato, la versión que circula es que fue el propio Saprissa quien hizo saber esta situación.

El futuro de Warren Madrigal

El delantero, con pasado en el Valencia de España, termina contrato en diciembre y según trascendió, estaría evaluando salir antes del 18 de septiembre y lo dejó claro con el mensaje que puso en alerta a Saprissa. De concretarse, los morados tendrían la posibilidad de inscribir un reemplazo para no perder fuerza en ataque.

Esta noticia enciende todas las alarmas, ya que Madrigal ha sido considerado una de las piezas de proyección internacional del club y un recurso valioso para Vladimir Quesada en un torneo donde el equipo necesita recuperar terreno.