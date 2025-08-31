Saprissa en alerta: el mensaje que amenaza con dejar a Vladimir Quesada sin el refuerzo que ya tenía asegurado

El Deportivo Saprissa está atravesando una semana para el olvido. A la vergonzosa eliminación en la primera fase de la Copa Centroamericana, este sábado se le sumó la derrota en el clásico nacional frente a Liga Deportiva Alajuelense, caída que marcó el fin de una racha de más de 4 años invictos en La Cueva.

La combinación de estos resultados ha desencadenado una avalancha de críticas en Tibás, y para Vladimir Quesada las malas noticias parecen no tener fin: el entrenador podría quedarse sin un importante refuerzo ofensivo que los aficionados ya daban por seguro.

¿Quién es la figura que alarma a Saprissa?

Se trata de Warren Madrigal, quien actualmente se encuentra en la fase final de recuperación tras la lesión en la rodilla que sufrió durante su participación en la Copa Oro 2025 con Costa Rica.

La lesión hizo que el Valencia no ejecutara la opción de compra incluida en su préstamo, obligando al joven delantero de 21 años a regresar a Tibás para completar su rehabilitación.

Warren Madrigal ya está cerca de recuperarse de su lesión (Deportivo Saprissa).

Lo que parecía seguro era que, tras su recuperación, Madrigal se sumaría al plantel morado para reforzar la ofensiva en la recta final del Torneo Apertura 2025, algo que hubiera sido un alivio para la exigente afición. Sin embargo, sus recientes declaraciones generan dudas sobre su continuidad.

Madrigal no sabe si volverá a vestirse de morado

Minutos antes del clásico, los medios le preguntaron a Madrigal sobre sus planes inmediatos y si volvería a vestir la camiseta de Saprissa. El atacante fue cauteloso: “Son cosas que todavía no sé, estoy primero enfocado en la recuperación“, afirmó, dejando en el aire la posibilidad de volver a jugar en el Apertura 2025.

