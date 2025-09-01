“Complicado”: Marcelo Tulbovitz habla sin rodeos sobre la crisis de Saprissa y le envía un mensaje directo a Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa vive días convulsos tras una semana de pesadilla: eliminación de la Copa Centroamericana y derrota en el Clásico Nacional en Tibás.

En medio de este panorama llegó al club el nuevo preparador físico, Marcelo Tulbovitz, quien generó polémica por su salario, no tardó en dar su visión sobre el momento que atraviesa el equipo. En entrevista con Hoy en el Deporte, sorprendió al asegurar que lo que vive el club hoy no es comparable con la crisis de su primera etapa en 2003.

¿Qué dijo Marcelo Tulbovitz sobre la crisis de SAPRISSA?

“Más complicado cuando llegué en el 2003. Hace cuatro años el equipo no ganaba, hace cuatro años no ganaba un Clásico, no daba una vuelta olímpica y además estaba fundido. El escenario era peor. Acá estamos hablando de un momento determinado, pero hace poco salió campeón Saprissa”, explicó Tulbovitz.

Aquella crisis a la que se refiere no era solo deportiva: el club estuvo al borde de la quiebra, con una afición desesperanzada y sin títulos en el horizonte. En contraste, la situación actual, aunque dolorosa por los golpes recientes, se da con un plantel competitivo y con el recuerdo fresco de campeonatos obtenidos.

Un mensaje directo a Vladimir Quesada

Tulbovitz fue claro en que no le teme a los desafíos y que ve en Saprissa materia prima para levantarse rápido de la mano de Vladimir Quesada: “Trabajo con un técnico que ganó cuatro campeonatos, a mí dame ese tipo de presión porque me encanta. Hay material para revertir la cosa, que yo sepa estamos a un punto del liderato. Estamos en carrera, se complicó la cosa, pero vuelvo a repetir: hay plantel para luchar”.

Tulbovitz también abordó el aspecto anímico del vestuario: “Perder es parte del juego. Yo no soy de faja, si no de redoblar la apuesta. Me parece que hay que seguir confiando, hay plantel para revertir la cosa. Sí quedó el dolor de la eliminación, eso sí, porque si no te duele esas cosas, no estás para esto tampoco. Hay dolor, pero hay ganas de revertir”.

El preparador físico aún no cuenta con el permiso de trabajo, pero ya analiza al plantel y el contexto que enfrenta, convencido de que el Saprissa puede darle la vuelta a este mal momento.