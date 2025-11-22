Vladimir Quesada necesitó solo 5 palabras para liquidar a Fedefútbol por su enorme error con Mariano Torres

Este sábado 22 de noviembre, Mariano Torres tendrá la posibilidad de escribir su nombre en la historia grande del fútbol costarricense. El argentino está a un solo partido de convertirse en el extranjero con más presencias en la primera división tica, superando los 355 encuentros del brasileño Jorge “Flecha” Barbosa.

El duelo que puede coronar este hito se disputará en La Cueva, cuando el Deportivo Saprissa reciba a Herediano a partir de las 8:00 p.m. (hora local), en una nueva edición del Clásico del Buen Fútbol.

En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador morado Vladimir Quesada no escatimó elogios hacia su capitán, pero también aprovechó el momento para lanzar un filazo inesperado contra la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Lamento que Mariano no haya jugado para la Selección Nacional, que nadie haya hecho el esfuerzo de procurar que se diera esa oportunidad”, señaló el DT, dejando en evidencia a los jerarcas del fútbol tico por haber dejado pasar a un futbolista que pudo haber sido determinante en la Tricolor.

“Siempre quise, pero no muestran interés”

Días atrás, el propio Mariano había revelado en FUTV que siempre tuvo el deseo de vestir los colores de La Sele, aunque jamás sintió un acercamiento serio desde la Federación Costarricense de Fútbol.

Mariano Torres siempre tuvo el deseo de representar a Costa Rica (Saprissa).

“Yo no iba a presionar ni forzar nada. Siempre quise, pero si de la otra parte no muestran interés, no pasa nada. Las cosas se tienen que dar natural“, sentenció el ex Boca Juniors.

Y ahora, con su declaración lapidaria, Vladimir Quesada terminó de sepultar cualquier excusa de la Fedefútbol. En vísperas de un partido histórico para su capitán, el entrenador tibaseño le pasó factura a los jerarcas del fútbol costarricense.