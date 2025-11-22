Es tendencia:
“Oficialmente clasificado”: Saprissa recibe la confirmación que pone en jaque el futuro de Jafet Soto en Herediano

Jafet Soto está en aprietos con Herediano y ahora recibe la noticia por parte de Saprissa que lo complica aún más.

El jerarca florense sabe de la importancia del partido.

Este sábado por la noche en La Cueva, el Deportivo Saprissa será local frente al Club Sport Herediano por la decimoquinta jornada de la Liga Promérica. Ambos necesitan sumar para cumplir sus objetivos, aunque el equipo florense está obligado a ganar para no quedar eliminado en la fase regular.

Saprissa está cómodo en la tabla de posiciones, pero todavía no aseguró su clasificación a la fase final. Sin embargo, según contó el usuario de X, SapriAnalytics, podría estar “oficialmente clasificado” luego del partido contra el Team.

Saprissa al borde la clasificación, Herediano cerca de la eliminación

Con un punto, a los dirigidos por Vladimir Quesada le alcanzará para meterse dentro de los cuatro mejores de la Liga Promérica. El ubicado en la quinta posición, Pérez Zeledón, se ubica a nueve puntos del Monstruo, que está segundo. Con una unidad, le sacará 10 de ventaja con nueve en juego que tendrán los Guerreros del Sur.

Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Distinta es la realidad del equipo de Jafet Soto, que se preparó para este partido como si fuese una final. El propio entrenador y dirigente confesó que el plantel está concentrado desde el jueves con el objetivo de sacar los tres puntos en el Ricardo Saprissa.

¿Qué necesita Herediano para no quedar eliminado en esta jornada?

Herediano debe ganar para acercarse a Liberia, el cuarto de la tabla del Apertura 2025. De conseguir la victoria, llegará a 22 y se pondrá a uno de los Coyotes, aunque también tiene que enfrentarse a Guadalupe en la tarde de este sábado y podría estirar la diferencia.

En esta misma jornada, los Florenses podrían quedar sin posibilidades de clasificar a la fase final. Si no sacan los tres puntos, Cartaginés vence a Pérez Zeledón y Liberia hace lo propio ante Guadalupe, Herediano quedará fuera de competencia a falta de dos jornadas.

