Se desata la polémica en Saprissa: padre de Randall Leal revela la verdad del no fichaje y expone a Erick Lonnis

La novela del mercado de fichajes entre Deportivo Saprissa y Herediano sumó un nuevo y explosivo capítulo. Esta vez, no fue un dirigente ni un periodista quien habló, sino el propio padre de Randall Leal, quien decidió contar públicamente su versión y encendió la polémica en Tibás.

En un audio difundido por el periodista Kevin Jiménez, don Randall Leal confirmó sin rodeos que su hijo vestirá la camiseta del Club Sport Herediano la próxima temporada, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de regreso al Deportivo Saprissa.

“Veo la llegada de mi hijo Randall muy bien al Herediano. Es un equipo grande. Estamos muy contentos. Creo que le va a ayudar muchísimo a Herediano”, afirmó el padre del futbolista, dejando claro que el acuerdo con los rojiamarillos ya es un hecho.

¿Por qué Randall Leal no llegará a Saprissa?

Sin embargo, lo que realmente generó revuelo fue cuando explicó por qué Saprissa quedó fuera de la negociación. Don Randall reveló que sí existió interés deportivo desde el cuerpo técnico morado, pero que el problema estuvo en la dirigencia.

“De parte del profe Vladi, al cual le tengo gran respeto, gran admiración y mucho agradecimiento, de parte de él sí hubo interés. Pero con el que manda ahí no nos pudimos comunicar ni llegar a un acuerdo”, sentenció, en una frase que muchos interpretan como un señalamiento directo a Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo saprissista.

Según explicó, tanto Randall Leal, su familia y su representante trabajaron de la mano para encontrar la mejor opción, y fue Herediano, con Jafet Soto al frente, el club que mostró mayor claridad, disposición y compromiso para cerrar el acuerdo.

El testimonio cayó como un balde de agua fría en Tibás, donde la afición pedía el regreso del volante y ahora ve cómo termina reforzando a un rival directo. Mientras tanto, en Herediano celebran no solo el fichaje, sino también la manera en la que se dio: con diálogo, decisión y rapidez.