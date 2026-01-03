Es tendencia:
Seis salidas confirmadas: la limpieza de Machillo Ramírez no se detiene y Alajuelense enciende las alarmas

La reestructuración de Alajuelense rumbo al Clausura 2026 continúa avanzando y ya son seis las salidas oficializadas por parte del club.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Alajuelense se renueva de cara al Clausura 2026.
© Prensa AlajuelenseAlajuelense se renueva de cara al Clausura 2026.

Este sábado 3 de enero, la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficiales otras dos salidas en este mercado de fichajes posterior a su proclamación como campeón del Apertura 2025.

El delantero Doryan Rodríguez (22 años) fue cedido a préstamo por un año a Puntarenas FC, mientras que el guardameta Johnny Álvarez (25), formado en la cantera del CAR, se desvinculó de la institución rojinegra de manera definitiva.

Alajuelense lo descarta: se filtra la razón por la que Agustín Auzmendi no llegaría al equipo de Machillo Ramírez

Las seis salidas del campeón nacional

Con estos movimientos, ya son seis las salidas confirmadas por el club. Además de Álvarez y Rodríguez, el lateral izquierdo John Paul Ruiz fue cedido a Municipal Liberia por un año; Kenyel Michell fue vendido al Minnesota United FC; el contrato de Diego Campos no fue renovado; y el asistente técnico de Óscar Ramírez, Marcelo Sarvas, partió rumbo a la MLS.

Para contrarrestar estas seis bajas, hasta el momento los manudos solo confirmaron la contratación de Kenneth Vargas, quien llegó a préstamo por un año desde el Heart of Midlothian.

El desbalance empieza a generar inquietud entre los aficionados, aunque es probable que la directiva presidida por Joseph Joseph no tenga previsto quedarse en silencio durante lo que resta del mercado.

¿Se vienen más refuerzos?

Uno de los nombres que Machillo Ramírez tendría en carpeta para reforzar al equipo de cara al Clausura 2026 es Jorge Álvarez, considerado uno de los mejores volantes de Honduras y del fútbol centroamericano.

También se mencionó al delantero argentino Agustín Auzmendi, actualmente en Godoy Cruz, aunque sus altas pretensiones salariales y el costo del fichaje harían la operación prácticamente inviable.

Mientras los manudos piden por la vuelta de Orlando Galo, en Alajuelense dan la respuesta que confirma su futuro

Según el periodista Maynor Solano, otro atacante que interesaría a la Liga es Anthony Contreras, legionario del Riga FC, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales. Mientras tanto, los manudos observan cómo crece la lista de salidas y espera mover el mercado para equilibrar el plantel.

