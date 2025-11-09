Mariano Torres ha sido pedido por aficionados ticos en reiteradas ocasiones para que pueda nacionalizarse. El deseo de muchos era el de verlo con la Selección de Costa Rica, ya que nunca estuvo en el radar de Argentina por obvias razones.

La afición del Deportivo Saprissa, especialmente, exigió por la llegada de Mariano al seleccionado tico. Sin embargo, nunca se concretó y el futbolista se quedó sin participación a nivel selecciones, algo que él quería.

Recientemente, en el programa Tiempo Final CR de FUTV, el capitán del Saprissa confesó que quiso formar parte de La Sele: “Yo siempre quise jugar en La Sele, pero no me gusta forzar nada, no quería hacer algo que metiera presión. Las cosas se tienen que dar. Yo siempre quise, pero de la otra parte no hubo interés”.

ver también Dedicado a Mariano Torres: referente de Alajuelense le dice al ídolo de Saprissa lo que todos piensan en la Liga

Mariano Torres confiesa quién lo llamó para jugar con la Selección de Costa Rica

A pesar de este desinterés que contó, Mariano Torres confirmó quién de la Federación Costarricense se comunicó con él: “Claudio Vivas me llamó, fue el único. Yo tuve interés en hacer los papeles, sin embargo, se demora bastante y tampoco nadie vino a darme una mano para que se agilizara”.

Claudio Vivas llamó a Mariano Torres.

De esta manera, Torres confirmó que estuvo en la órbita de la Selección de Costa Rica, exceptuando esta falta de ganas en completar los trámites de nacionalización. Tiempo atrás, había dicho que estuvo interesado en hacerlo, pero nadie lo ayudó.

Publicidad

Publicidad

Hoy, a sus 38 años, la Selección de Costa Rica para Mariano Torres parece ser imposible, sobretodo si jamás pudo completar los papeles para conseguir la nacionalización tica.